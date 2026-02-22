Secciones
Un jubilado encontró a un bebé recién nacido entre las malezas en Los Ralos

Desesperada búsqueda de la madre que abandonó al bebé: temen por su salud.

22 Febrero 2026

Un hallazgo conmocionó este fin de semana a Tucumán y activó un operativo sanitario y judicial de urgencia. Un jubilado encontró a un bebé recién nacido abandonado en un descampado a la vera de la Ruta 302, en jurisdicción de Los Ralos. El pequeño estaba desnudo, entre las malezas y con el cordón umbilical aún sin cortar.

Según trascendió, el hombre se había detenido al costado del camino tras sufrir una descompensación. En ese momento escuchó el llanto proveniente del monte. Con la ayuda de una motociclista que pasaba por el lugar, se internaron entre los pastizales y hallaron al recién nacido. De inmediato dieron aviso a las autoridades y el bebé fue trasladado de urgencia al Hospital del Este.

Fuentes sanitarias confirmaron que el niño permanece internado en neonatología, dentro de una incubadora, con signos vitales estables y bajo estricta supervisión médica.

En paralelo, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán difundió un comunicado solicitando la colaboración de la comunidad para localizar a una mujer que habría dado a luz el sábado 21 de febrero. El objetivo, indicaron, es brindarle contención, asistencia médica inmediata y garantizar la atención correspondiente, ya que podría encontrarse en una situación de riesgo sanitario y requerir evaluación y cuidados médicos.

Mientras tanto, la Policía y la Justicia intervienen para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el abandono e identificar a la madre. El caso generó fuerte impacto en la comunidad y abrió un llamado urgente a la solidaridad para resguardar tanto la salud del recién nacido como la de la mujer involucrada.

Temas TucumánLos RalosSalud PúblicaJubilación
