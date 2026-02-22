Un jubilado encontró a un bebé recién nacido entre las malezas en Los Ralos

Según trascendió, el hombre se había detenido al costado del camino tras sufrir una descompensación. En ese momento escuchó el llanto proveniente del monte. Con la ayuda de una motociclista que pasaba por el lugar, se internaron entre los pastizales y hallaron al recién nacido. De inmediato dieron aviso a las autoridades y el bebé fue trasladado de urgencia al Hospital del Este.