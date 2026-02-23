Cómo es el estado de salud del bebé que fue encontrado en la ruta 302

El azar, o lo que los médicos del Hospital Eva Perón (Hospital del Este) no dudan en calificar como un "milagro", permitió que un bebé recién nacido sobreviviera al desamparo en la orilla de la ruta 302. El pequeño, un varón de 3,140 kilogramos, fue rescatado por dos personas el sábado pasado y hoy se encuentra estable, alimentándose por sus propios medios en el servicio de neonatología.