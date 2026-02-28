Secciones
Mundo

Bill Clinton fue interrogado sobre sus lazos con Epstein

El ex presidente fue sometido aun duro interrogatorio. Dijo que rompió sus vínculos con el financista mucho antes de que éste fuera condenado. Anteayer declaró Hillary.

CON EPSTEIN. Clinton dijo que nunca viajó a la isla privada de aquél. CON EPSTEIN. Clinton dijo que nunca viajó a la isla privada de aquél.
Hace 2 Hs

El ex presidente estadounidense Bill Clinton se enfrentó este viernes ante una comisión del Congreso a un duro interrogatorio sobre sus lazos con Jeffrey Epstein, ampliamente documentados, aunque los demócratas intentan desviar la atención hacia la relación del mandatario Donald Trump con el delincuente sexual.

Clinton figura de manera destacada en las más recientes revelaciones de los archivos Epstein. El ex mandatario insiste, sin embargo, en que rompió sus relaciones con el financista bastante antes de que fuese condenado por delitos sexuales en 2008.

La mera mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un delito. La comparecencia de Bill Clinton ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, ocurre al día siguiente de la de su esposa Hillary, ex secretaria de Estado. “Si esta comisión quisiera conocer seriamente la verdad (...) le pediría directamente a nuestro actual presidente que declarara bajo juramento sobre las decenas de miles de ocasiones en las que aparece en el expediente”, lanzó la veterana dirigente en un texto publicado el jueves poco antes de presentarse ante el comité.

Las audiencias se celebran a puertas cerradas, pese a que los Clinton habían solicitado que fuesen públicas y televisadas. El interrogatorio a Bill Clinton se presenta más complejo que el de Hillary. El ex presidente ha reconocido su relación con Epstein, pero niega haber cometido cualquier falta y no hay acusaciones en su contra.

El gobierno de Estados Unidos omite archivos de Epstein que nombran a Trump

El gobierno de Estados Unidos omite archivos de Epstein que nombran a Trump

Ambos prestan declaración en Chappaqua, cerca de Nueva York, su lugar de residencia.

No fue a la isla

El ex presidente ha explicado que voló en el avión de Epstein varias veces a principios de los años 2000 para trabajos humanitarios relacionados con la Fundación Clinton, pero afirmó que nunca visitó su isla privada en el Caribe. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes investiga a quienes estuvieron vinculados con Epstein, especialmente luego de la publicación por parte del Departamento de Justicia de millones de nuevos documentos.

¿Quién es el jefe del Foro de Davos que renunció por sus vínculos con Jeffrey Epstein?

¿Quién es el jefe del Foro de Davos que renunció por sus vínculos con Jeffrey Epstein?

En su declaración inicial ante el comité, Hillary Clinton señaló que su citación se basó en la “suposición de que tengo información sobre las investigaciones de las actividades delictivas de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell”. “Permítanme ser lo más clara posible. No tengo esa información”, sostuvo. Además insistió en que ni había viajado en el avión de Epstein ni tampoco había visitado su isla.

Epstein fue un financista de Nueva York que se relacionaba con los ricos, famosos y poderosos del mundo. Fue condenado en 2008 por solicitar sexo a menores de edad, incluso a adolescentes de apenas 14 años.

Fue hallado muerto en su celda de una cárcel de Nueva York en 2019 cuando enfrentaba un segundo juicio por supuesto tráfico sexual. Su muerte fue considerada un suicidio.

Caso Epstein: aparecen fotos de Stephen Hawkins con dos mujeres y disfrutando del clima tropical

Caso Epstein: aparecen fotos de Stephen Hawkins con dos mujeres y disfrutando del clima tropical

Los Clinton inicialmente rechazaron las citaciones a testificar, pero aceptaron después de que los legisladores republicanos amenazaran con declararlos en desacato al Congreso.

Los demócratas aducen que la investigación ha sido utilizada para atacar a los adversarios políticos de Trump, en vez de realizar una auténtica pesquisa.

Temas Estados Unidos de AméricaHillary ClintonBill ClintonDonald TrumpJeffrey Epstein
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo organizar horarios de estudio con apps y plataformas digitales
1

Cómo organizar horarios de estudio con apps y plataformas digitales

El bolsillo puede sufrir menos por los precios elevados de la carne con algunos trucos
2

El bolsillo puede sufrir menos por los precios elevados de la carne con algunos trucos

Pasamontañas, pruebas de ETS, toma de muestras bucal y sin protección, así fue la “misión reproducción” de Bonnie Blue
3

Pasamontañas, pruebas de ETS, toma de muestras bucal y sin protección, así fue la “misión reproducción” de Bonnie Blue

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo
4

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo
5

Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo

La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad
6

La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad

Más Noticias
Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo

Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo

La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad

La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad

Vuelve el concurso literario “De Ana Frank a nuestros días” por un viaje a Ámsterdam

Vuelve el concurso literario “De Ana Frank a nuestros días” por un viaje a Ámsterdam

La salida de Divina Gloria de Gran Hermano reaviva los cuidados ante una enfermedad peligrosa si no se la controla

La salida de Divina Gloria de Gran Hermano reaviva los cuidados ante una enfermedad peligrosa si no se la controla

Una mirada poética sobre Lola Mora llega al teatro Orestes Caviglia

Una mirada poética sobre Lola Mora llega al teatro Orestes Caviglia

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Comentarios