El gobierno de Estados Unidos omite archivos de Epstein que nombran a Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado millones de archivos relacionados con Epstein. Sin embargo, la emisora pública NPR encontró vacíos en los archivos, referidos a una denuncia de agresión sexual presentada en 2019 por una mujer contra Trump. El republicano ha negado repetidamente haber cometido irregularidad alguna y sostiene que la publicación de los “archivos Epstein” del Departamento de Justicia lo exonera.