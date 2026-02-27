El gobierno de Estados Unidos omite archivos de Epstein que nombran a Trump

WASHINGTON, Estados Unidos.- El gobierno de Donald Trump está ahora bajo sospecha de haber manipulado documentación relacionada con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, para omitir archivos que mencionan al mandatario.
Los demócratas acusaron el miércoles al gobierno de llevar a cabo “el mayor encubrimiento gubernamental de la historia moderna”, después que medios estadounidenses hicieran sonar la alerta acerca de la posible falta de transparencia en la investigación que ya hizo caer a funcionarios y aristócratas en Europa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado millones de archivos relacionados con Epstein. Sin embargo, la emisora pública NPR encontró vacíos en los archivos, referidos a una denuncia de agresión sexual presentada en 2019 por una mujer contra Trump. El republicano ha negado repetidamente haber cometido irregularidad alguna y sostiene que la publicación de los “archivos Epstein” del Departamento de Justicia lo exonera.
Los índices y números de serie adjuntos al material de investigación sobre la red de tráfico de Epstein indican que agentes del FBI realizaron cuatro entrevistas con la denunciante, y escribieron resúmenes y notas anexas, según NPR. En la base de datos pública sólo aparece un resumen centrado en acusaciones de la mujer contra Epstein.
Otros tres resúmenes y notas relacionadas no están disponibles en el sitio web del Departamento de Justicia, según la revisión del sistema de numeración de archivos realizada por NPR.
Hallazgos similares
El diario “The New York Times” y la cadena MS NOW informaron de hallazgos similares.
“Es la mayor operación de encubrimiento del gobierno en la historia moderna”, aseguraron legisladores de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes. Según la investigación, la denunciante contactó por primera vez a las autoridades en julio de 2019, poco después del arresto de Epstein por cargos de tráfico sexual.
Referencias internas posteriores en los archivos publicados señalan que la mujer alega que lo conoció a través del financiero y que Trump la agredió a mediados de la década de 1980, cuando ella tenía entre 13 y 15 años.
Un documento del FBI de 2025 en la base de datos pública relata la denuncia, pero no incluye una evaluación de su credibilidad. Los memorandos detallados de las entrevistas de seguimiento, realizadas en agosto y octubre de 2019, según los índices, no están incluidos.
Robert García, el demócrata de mayor rango del Comité de Supervisión, afirmó que los legisladores demócratas “pueden confirmar que el Departamento de Justicia parece haber ocultado ilegalmente entrevistas del FBI con esta sobreviviente”.
En un comunicado publicado el miércoles, el Departamento de Justicia afirmó que está revisando sus archivos sobre Epstein para ver si alguno fue manejado “de forma indebida”, pero negó haber cometido irregularidades.
“Si se determinara que algún documento fue etiquetado de forma indebida durante el proceso de revisión y responde a lo dispuesto en la Ley, el Departamento lo publicará, de conformidad con la ley”, añadió.
Las denuncias no se detienen en los “archivos Epstein”. Ayer, se reveló que el FBI despidió a seis agentes vinculados a una pesquisa de 2022 sobre la presunta retención de documentos clasificados por parte de Trump en su residencia de Mar-a-Lago.
El buró federal allanó la residencia de Trump en Florida en 2022, en medio de una investigación sobre el destino de esos archivos tras el fin de su primer mandato en la Casa Blanca.
Según la pesquisa, el republicano se llevó documentos a su mansión luego de su primer periodo presidencial sin debidas medidas de seguridad y obstaculizó los intentos de las autoridades para intentar recuperarlos.
De acuerdo con los fiscales, el material incluía archivos secretos relacionados con temas nucleares y de defensa. En julio de 2024, la jueza federal Aileen Cannon, designada por Trump, desestimó el caso al dictaminar que el ex fiscal especial Jack Smith fue nombrado de forma ilegal. El director del FBI, Kash Patel, ordenó el despido de los agentes por su trabajo en este caso, según varios medios.