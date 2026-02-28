El Gobierno nacional otorgará hasta $85.000 de ayuda escolar anual por hijo

Asignaciones familiares: Anses estableció un incremento del 2,88% que se aplicará desde marzo

La Anses dispuso un incremento del 2,88% en los montos y rangos de ingresos de las asignaciones familiares, aplicable a los haberes que se perciban desde marzo. El porcentaje se aplica sobre los límites, rangos y montos fijados en los anexos de la Resolución 23/2026 de Anses, con excepción de la ayuda escolar anual y la asignación por maternidad, que tienen un tratamiento específico. Con la medida se mantiene el tope individual: si una de las personas del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.722.595, ese hogar queda excluido del cobro de asignaciones familiares, más allá del ingreso total del grupo.



