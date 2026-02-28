Secciones
Política

El Gobierno nacional otorgará hasta $85.000 de ayuda escolar anual por hijo

El PEN dispuso un refuerzo extraordinario para la prestación que se abona en marzo. Condiciones.

ÚTILES ESCOLARES. Se acerca el inicio del ciclo lectivo 2026. ÚTILES ESCOLARES. Se acerca el inicio del ciclo lectivo 2026.
Hace 5 Hs

De cara al inicio del ciclo lectivo, el Gobierno nacional ordenó un refuerzo extraordinario para la prestación de la Ayuda Escolar Anual, que se abonará durante marzo. Se busca asegurar un piso mínimo de $85.000 por hijo para todos los beneficiarios.

La medida se oficializo a través del Decreto 115/2026, y consiste en un pago adicional por única vez que complementa el monto habitual de la Asignación por Ayuda Escolar Anual. Es decir, se trata de una suma de dinero equivalente a la diferencia requerida para completar los $85.000 por cada hijo, quedando excluidos del beneficio quienes ya reciban una asignación igual o superior.

La ayuda económica pueden percibirla alumnos de educación inicial, primaria, secundaria y polimodal de todo el país. Las inscripciones están abiertas para niños y adolescentes entre cuatro y 17 años que asistan a establecimientos educativos, tanto públicos o privados, y que tengan la condición de alumno regular.

También los hijos con discapacidad pueden acceder a la prestación, esta vez sin límite de edad. La condición es que se acredite la escolaridad en instituciones reconocidas, y abarca tanto a menores como a jóvenes y adultos que concurren a instituciones educativas diferenciales.

La medida nacional está regulada a través de la Ley N° 24.714, y alcanza con su cobertura a trabajadores en relación de dependencia del sector privado y del sector público. Además, incluye a beneficiarios de regímenes previsionales, personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, titulares del Seguro de Desempleo, titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensiones no contributivas por invalidez y la Pensión Universal para el Adulto Mayor; y a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Condiciones

La implementación operativa de la medida estará a cargo del Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Seguridad Social, junto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que deberán dictar las normas complementarias. La Jefatura de Gabinete de Ministros realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para asegurar los fondos, mientras que la Dirección Nacional del Registro Oficial se encargará de la publicación y registro del decreto, cuya vigencia rige desde su aparición en el Boletín Oficial.

Refuerzo de la Ayuda Escolar de ANSES: quiénes lo cobran y cuánto se paga

Refuerzo de la Ayuda Escolar de ANSES: quiénes lo cobran y cuánto se paga

En cuanto a las condiciones de acceso, el beneficio está sujeto a topes de ingresos familiares. Para febrero de 2026, el ingreso máximo del grupo familiar se fijó en $5.292.758 y el tope individual por integrante en $2.646.379. La superación de cualquiera de estos límites excluye del cobro. En el caso de hijos con discapacidad, no se aplican restricciones por nivel de ingresos.

Así, el tope máximo de ingreso del grupo familiar queda establecido en $5.292.758; y el tope máximo de cada integrante del grupo familiar es de $2.646.379.

Todo sobre la Ayuda Escolar 2026: montos, trámites, inscripciones y requisitos

Todo sobre la Ayuda Escolar 2026: montos, trámites, inscripciones y requisitos

La Ayuda Escolar Anual se abona cada mes de marzo con el objetivo de acompañar a las familias frente a los gastos propios del inicio del ciclo lectivo, como útiles, uniformes y otros insumos básicos, y atenuar el impacto de la suba de precios. En 2026, el pago incluirá un refuerzo extraordinario, de aplicación automática y por única vez, que se liquidará junto con el cronograma habitual.

El mecanismo automático de liquidación evita trámites adicionales para las familias, siempre que se encuentren cumplidos los requisitos de escolaridad y actualización de datos ante la Anses.

Asignaciones familiares: Anses estableció un incremento del 2,88% que se aplicará desde marzo

La Anses dispuso un incremento del 2,88% en los montos y rangos de ingresos de las asignaciones familiares, aplicable a los haberes que se perciban desde marzo. El porcentaje se aplica sobre los límites, rangos y montos fijados en los anexos de la Resolución 23/2026 de Anses, con excepción de la ayuda escolar anual y la asignación por maternidad, que tienen un tratamiento específico. Con la medida se mantiene el tope individual: si una de las personas del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.722.595, ese hogar queda excluido del cobro de asignaciones familiares, más allá del ingreso total del grupo.

Temas Administración Nacional de la Seguridad SocialAsignación Universal por Hijo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo organizar horarios de estudio con apps y plataformas digitales
1

Cómo organizar horarios de estudio con apps y plataformas digitales

El bolsillo puede sufrir menos por los precios elevados de la carne con algunos trucos
2

El bolsillo puede sufrir menos por los precios elevados de la carne con algunos trucos

Pasamontañas, pruebas de ETS, toma de muestras bucal y sin protección, así fue la “misión reproducción” de Bonnie Blue
3

Pasamontañas, pruebas de ETS, toma de muestras bucal y sin protección, así fue la “misión reproducción” de Bonnie Blue

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo
4

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo
5

Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo

La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad
6

La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad

Más Noticias
Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo

Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo

La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad

La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad

Vuelve el concurso literario “De Ana Frank a nuestros días” por un viaje a Ámsterdam

Vuelve el concurso literario “De Ana Frank a nuestros días” por un viaje a Ámsterdam

La salida de Divina Gloria de Gran Hermano reaviva los cuidados ante una enfermedad peligrosa si no se la controla

La salida de Divina Gloria de Gran Hermano reaviva los cuidados ante una enfermedad peligrosa si no se la controla

Una mirada poética sobre Lola Mora llega al teatro Orestes Caviglia

Una mirada poética sobre Lola Mora llega al teatro Orestes Caviglia

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Comentarios