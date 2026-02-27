Refuerzo de la Ayuda Escolar de ANSES: quiénes lo cobran y cuánto se paga

El presidente Javier Milei oficializó un refuerzo extraordinario para la Ayuda Escolar Anual que se pagará en marzo de 2026. La medida fue establecida mediante el Decreto 115/2026, publicado en el Boletín Oficial, y garantiza un piso mínimo para las familias que perciben la prestación a través de Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).