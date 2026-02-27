Murió Darío Lopérfido: el exministro de Cultura falleció a los 61 años tras luchar contra la ELA

Lopérfido había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) más de un año atrás. Desde entonces, eligió hablar públicamente sobre el avance del cuadro y el impacto físico y emocional que implicaba. En una de sus últimas columnas, publicada en una revista cultural, describió con crudeza las limitaciones que le imponía la enfermedad y reflexionó sobre la transformación de su vida cotidiana.