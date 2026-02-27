Murió Darío Lopérfido: el exministro de Cultura falleció a los 61 años tras luchar contra la ELA

Murió a los 61 años Darío Lopérfido, exfuncionario nacional durante la presidencia de Fernando de la Rúa y exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. La noticia se conoció este 27 de febrero en Madrid, ciudad donde residía desde hacía varios años y donde atravesaba el tramo final de una enfermedad que él mismo decidió contar en primera persona.
Lopérfido había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) más de un año atrás. Desde entonces, eligió hablar públicamente sobre el avance del cuadro y el impacto físico y emocional que implicaba. En una de sus últimas columnas, publicada en una revista cultural, describió con crudeza las limitaciones que le imponía la enfermedad y reflexionó sobre la transformación de su vida cotidiana.
De extensa trayectoria en la gestión cultural, también se desempeñó como director del Teatro Colón, uno de los escenarios líricos más importantes del país. Su paso por la función pública estuvo marcado por decisiones y declaraciones que generaron debates intensos dentro del ámbito político y cultural.
Durante los últimos meses, su estado de salud se había deteriorado progresivamente. Pese a ello, continuó escribiendo y participando del intercambio de ideas hasta donde se lo permitió su condición. Quienes lo trataron en ese período destacan que mantuvo intacta su vocación por la discusión pública y su compromiso con la actividad cultural.