El nuevo destino del tucumano Kranevitter: sin lugar en River, el volante firmó con un club turco

Tras quedar marginado en River, el volante busca revancha en una liga particular

Hace 1 Hs

Matías Kranevitter cerró su etapa en River y continuará su carrera en el fútbol turco. Tras quedar marginado del plantel luego del Mundial de Clubes, donde habló con Marcelo Gallardo y supo que no sería tenido en cuenta, decidió buscar nuevos rumbos.

Su último partido fue contra Inter de Milán en aquel certamen. Desde entonces entrenó apartado en Buenos Aires y finalmente acordó su salida, con el pase en su poder, para sumarse al Fatih Karagümrük.

El mediocampista firmó por un año en el club turco, que juega en la Superliga local. Si bien no es una institución de gran renombre, busca asentarse en la Primera División. Actualmente, el Fatih Karagümrük ocupa el puesto 12 en la tabla con tres unidades, producto de una victoria y dos caídas en el inicio del torneo.

Vale destacar que entre 2022 y 2023 el equipo tuvo como entrenador al histórico Andrea Pirlo, lo que le dio cierta visibilidad internacional.

El nuevo desafío

Con este paso, Kranevitter intentará recuperar rodaje competitivo y mostrarse nuevamente en el fútbol europeo, en un club particular que le abre la puerta para relanzar su carrera.

