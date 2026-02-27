Fuerte sanción para un tenista argentino tras ser declarado culpable por arreglo de partidos

Aboian ya estaba suspendido de manera provisional desde el 19 de septiembre de 2025, mientras avanzaba la investigación. Con la sanción definitiva, no podrá jugar, entrenar ni asistir a torneos organizados o avalados por entidades como la ATP, la ITF o los Grand Slams hasta el 18 de junio de 2032. También deberá afrontar una multa de U$S 40.000, aunque 25.000 quedarán en suspenso si cumple las condiciones impuestas.