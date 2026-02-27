Fuerte sanción para un tenista argentino tras ser declarado culpable por arreglo de partidos

El tenis argentino volvió a quedar bajo la lupa por un caso de corrupción. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmó una suspensión de seis años y nueve meses para Leonardo Aboian, luego de que el jugador admitiera 30 infracciones al Programa Anticorrupción, entre ellas el arreglo de ocho partidos de su propia carrera.
El tenista, de 27 años, reconoció haber manipulado resultados en encuentros de singles y dobles disputados en torneos del ITF World Tennis Tour y del circuito Challenger entre 2018 y 2025. Además, aceptó cargos vinculados a facilitar apuestas, recibir dinero a cambio de no desempeñarse al máximo nivel y no reportar acercamientos corruptos.
Aboian ya estaba suspendido de manera provisional desde el 19 de septiembre de 2025, mientras avanzaba la investigación. Con la sanción definitiva, no podrá jugar, entrenar ni asistir a torneos organizados o avalados por entidades como la ATP, la ITF o los Grand Slams hasta el 18 de junio de 2032. También deberá afrontar una multa de U$S 40.000, aunque 25.000 quedarán en suspenso si cumple las condiciones impuestas.
En lo deportivo, había alcanzado el puesto 453° del ranking ATP en singles en septiembre de 2022 y el 229° en dobles en abril de 2025, meses antes de que se conociera la suspensión provisoria. Su recorrido se desarrolló principalmente en el circuito ITF, donde obtuvo tres títulos individuales entre 2021 y 2022 y acumuló 19 coronas en dobles desde 2019.
Su última actuación oficial fue en el Challenger de Villa María, a mediados de septiembre del año pasado. Días antes había celebrado un título de dobles en el M15 de Santiago de Chile, logro que quedó eclipsado por la investigación.
Según los registros de la ATP, a lo largo de su trayectoria profesional acumuló cerca de U$S 93.000 en premios. El caso vuelve a encender las alertas sobre la integridad en el circuito y marca un antecedente severo para el tenis sudamericano.