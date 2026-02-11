Cerúndolo habló del escándalo por apuestas en Rosario: "Recibimos amenazas todos los días"

Además, apuntó al manejo del tema por parte del sistema. “Es raro. A nosotros nos tienen súper controlados con las apuestas: tenemos que denunciar todos los mensajes, no podemos hablar de los partidos ni con amigos. Todo es muy estricto. Y después ves que hay sponsors de apuestas en los torneos y decís ‘algo no cierra’. Pero no estoy al tanto de esos negocios como para opinar demasiado”, señaló.