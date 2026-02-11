Cerúndolo habló del escándalo por apuestas en Rosario: "Recibimos amenazas todos los días"
Tras debutar con triunfo en el Argentina Open, el tenista argentino se refirió a los episodios de intimidación vinculados a las apuestas deportivas en el Challenger santafesino y cuestionó el doble discurso del sistema.
El circuito nacional vive días de alta exposición. Mientras el Argentina Open concentra las miradas en Buenos Aires, el reciente Challenger de Rosario quedó envuelto en una polémica que excede lo deportivo: amenazas a jugadores vinculadas con apuestas ilegales. En ese contexto, Juan Manuel Cerúndolo decidió hablar.
El zurdo venía de alcanzar las semifinales en Santa Fe, donde cayó ante Camilo Ugo Carabelli. Sin demasiado tiempo de descanso, debutó en el torneo porteño con un sólido 6-2 y 6-2 ante el alemán Daniel Altmaier. Pero más allá del resultado, en conferencia de prensa fue consultado por los hechos que sacudieron al ambiente la semana pasada.
En Rosario salieron a la luz dos casos graves. El español Nicolás Sánchez Izquierdo denunció haber recibido mensajes intimidatorios de apostadores que incluyeron amenazas contra él y su familia. Poco después, el argentino Román Burruchaga también fue víctima de situaciones similares. Ambos episodios encendieron la alarma sobre el impacto de las apuestas en torneos del circuito Challenger.
Cerúndolo no esquivó el tema. “Fue muy fuerte. Lo de Nico era todo confidencial y no sabíamos bien qué había pasado. La realidad es que nosotros recibimos amenazas todos los días. Mensajes como ‘te voy a matar’, ‘voy a matar a tu hermana o a tu mamá’. Está mal, obviamente, pero lamentablemente se termina naturalizando”, expresó.
El argentino reconoció que el episodio que involucró a Burruchaga lo impactó especialmente. “Lo que me contó fue una locura. Nunca había visto algo así”, agregó.
Además, apuntó al manejo del tema por parte del sistema. “Es raro. A nosotros nos tienen súper controlados con las apuestas: tenemos que denunciar todos los mensajes, no podemos hablar de los partidos ni con amigos. Todo es muy estricto. Y después ves que hay sponsors de apuestas en los torneos y decís ‘algo no cierra’. Pero no estoy al tanto de esos negocios como para opinar demasiado”, señaló.
El debate no es nuevo en el tenis, pero los últimos episodios volvieron a ponerlo en primer plano. La exposición que generan las plataformas de apuestas y la facilidad para contactar a los jugadores a través de redes sociales conforman un combo cada vez más difícil de manejar, especialmente en categorías donde la seguridad y la infraestructura no siempre son las mismas que en el circuito ATP principal.
Mientras tanto, el calendario sigue. En Buenos Aires, Cerúndolo intenta enfocarse en lo deportivo. Pero el ruido de fondo persiste. Porque detrás de cada partido no solo hay puntos y premios: también hay un sistema que convive con las apuestas y sus consecuencias.