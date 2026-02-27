Dónde ver en vivo a Tarucas vs. Peñarol Rugby por la fecha 2 del Súper Rugby Américas
El partido se jugará desde las 20 en el Estadio Charrúa y podrá verse a partir de las 19.30 por Disney+ Plan Premium y ESPN 3. El campeón buscará recuperarse tras su debut, mientras que la franquicia del NOA intentará sostener su gran arranque.
La segunda fecha del Súper Rugby Américas tendrá uno de los cruces más atractivos del fin de semana: Tarucas visitará a Peñarol desde las 20 en el Estadio Charrúa de Montevideo. La transmisión comenzará a las 19.30 por Disney+ Plan Premium y también podrá verse por ESPN 3.
El duelo marcará el debut como local del último campeón del certamen, que no tuvo el estreno esperado en Rosario. En su primera presentación, Peñarol cayó con contundencia ante el debutante Capibaras por 34 a 7. El equipo uruguayo nunca logró hacer pie en el Hipódromo, fue superado con claridad en la obtención y sufrió en el aspecto físico, dos factores determinantes en la derrota. Llegó a estar 28-0 abajo y mostró una imagen muy distinta a la que lo llevó a conquistar el tricampeonato en 2025.
Con un plantel renovado y varias ausencias importantes en la formación inicial, el conjunto aurinegro buscará recuperar su identidad en casa. El Charrúa será el escenario ideal para intentar volver a imponer condiciones y dejar atrás el traspié del debut.
Del otro lado estará un Tarucas que comenzó el torneo con muy buenas sensaciones. En San Miguel de Tucumán, la franquicia del NOA superó con autoridad a Selknam por 41 a 13. Tras un primer tiempo equilibrado, el equipo dirigido por Álvaro Galindo marcó claras diferencias en la segunda mitad, especialmente a través del trabajo de sus forwards. El pack tucumano fue determinante, estableció superioridad en el contacto y permitió que el equipo apoyara seis tries, convirtiéndose en el más efectivo de la jornada inicial.
El objetivo de Tarucas es dar un paso más respecto a la temporada pasada, cuando quedó muy cerca de clasificar a los playoffs. Un triunfo en Montevideo significaría un golpe de autoridad ante el vigente campeón y un envión anímico clave en el arranque del certamen.
En cuanto a los antecedentes, ambos se enfrentaron por primera vez el año pasado y se dio una particularidad: cada franquicia ganó como visitante. Peñarol se impuso en Tucumán por 21 a 16 en la rueda inicial, mientras que Tarucas devolvió gentilezas en la décima fecha al ganar en Montevideo por 35 a 28.
Esta noche, desde las 20, volverán a verse las caras en un cruce que promete intensidad, contacto y un mensaje claro para el resto del torneo.