Dónde ver en vivo a Tarucas vs. Peñarol Rugby por la fecha 2 del Súper Rugby Américas

El duelo marcará el debut como local del último campeón del certamen, que no tuvo el estreno esperado en Rosario. En su primera presentación, Peñarol cayó con contundencia ante el debutante Capibaras por 34 a 7. El equipo uruguayo nunca logró hacer pie en el Hipódromo, fue superado con claridad en la obtención y sufrió en el aspecto físico, dos factores determinantes en la derrota. Llegó a estar 28-0 abajo y mostró una imagen muy distinta a la que lo llevó a conquistar el tricampeonato en 2025.