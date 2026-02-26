“Será un partido durísimo”: el head coach de Peñarol ajusta detalles de cara al duelo frente a Tarucas

Dugonjic se mostró orgulloso de su rol dentro de esa estructura. “Es un orgullo, es algo que me apasiona. Ayudar a chicos a desarrollarse y darle a la unión una herramienta más para aspirar a mundiales mayores, M20 o ventanas internacionales es muy importante”, explicó. Para él, cada grupo que lidera debe dejar algo mejor de lo que encontró. “Tomar lo que tenemos y tratar de llevarlo a un mejor lugar. Ese es el objetivo principal”, indicó.