Bareiro tuvo un debut soñado y Boca avanzó en la Copa Argentina

Con una actuación determinante de Adam Bareiro, Boca Juniors venció 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy en Salta y comenzó con el pie derecho su camino en la Copa Argentina. El delantero paraguayo marcó los dos goles en su debut y condujo al “Xeneize” a los 16avos de final, donde aguardará por el vencedor del cruce entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda debió trabajar para quebrar la resistencia del conjunto bonaerense. A los cuatro minutos, Bareiro tuvo la primera clara tras una asistencia de Ángel Romero, pero Nicolás Dormisch le ahogó el grito con una buena intervención. Boca dominaba, aunque le faltaba precisión en los metros finales.
La apertura llegó a los 40 minutos del primer tiempo. Una buena combinación entre Lucas Janson y Malcom Braida por la izquierda terminó en un centro preciso que Bareiro conectó de zurda para vencer a Dormisch y desatar el festejo. El gol destrabó el trámite y le dio tranquilidad a un equipo que buscaba imponer su jerarquía.
En el complemento, el paraguayo volvió a golpear. A los 12’ aprovechó un centro desde la izquierda de Marco Pellegrino y, fiel a su especialidad, ganó de cabeza para colocar la pelota junto al palo derecho. Fue el 2-0 definitivo y la confirmación de un estreno soñado tras apenas unos días de entrenamientos.
Boca avanzó con autoridad y ahora pondrá la mira en el duelo del sábado ante Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura, mientras que Gimnasia de Chivilcoy continuará su preparación para el Federal A.
El triunfo no sólo significó el pasaje de ronda, sino también un envión anímico para un plantel que necesitaba respuestas en ataque. La rápida adaptación de Bareiro y su eficacia frente al arco alimentan la ilusión de un Boca que busca recuperar protagonismo en todas las competencias.