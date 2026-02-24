Bareiro tuvo un debut soñado y Boca avanzó en la Copa Argentina

Con una actuación determinante de Adam Bareiro, Boca Juniors venció 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy en Salta y comenzó con el pie derecho su camino en la Copa Argentina. El delantero paraguayo marcó los dos goles en su debut y condujo al “Xeneize” a los 16avos de final, donde aguardará por el vencedor del cruce entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez.