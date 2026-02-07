Arranque adverso: Los Pumas 7s quedaron afuera de la pelea por las semifinales en Perth

Los tropiezos empiezan a repetirse y el margen para corregir se achica. Después de un fin de semana complejo en Singapur, Los Pumas 7s volvieron a quedarse sin respuestas en el arranque de la etapa de Perth y se despidieron rápido de la pelea grande. Las caídas frente a Fiji y Sudáfrica dejaron a la selección nacional sin posibilidades de acceder a las semifinales, una escena que empieza a volverse habitual en una temporada atravesada por el recambio.
El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora llegaba a Australia con el recuerdo fresco de las consagraciones de 2024 y 2025, pero esta vez la historia fue distinta. Ante rivales de mayor rodaje, Argentina mostró voluntad, tuvo pasajes de dominio y volvió a apoyarse en arrestos individuales, aunque pagó caro los errores de manejo y ciertas desatenciones defensivas.
El estreno fue contra Fiji, uno de los pesos pesados del circuito. Pedro De Haro abrió el marcador tras una buena secuencia colectiva y luego Santino Zangara estiró ventajas. Sin embargo, los oceánicos reaccionaron con contundencia, lastimaron cada vez que cruzaron la mitad de la cancha y terminaron imponiéndose por 26-10. El mensaje del entrenador en el descanso apuntó a sostener la línea defensiva y a tener paciencia, pero el complemento arrancó cuesta arriba y el rival no perdonó.
Horas más tarde, frente a Sudáfrica, el seleccionado volvió a quedar a tiro, aunque sin la claridad necesaria para dar el golpe. Marcos Moneta encontró espacios para descontar y Zangara volvió a aparecer en el ingoal, pero los africanos manejaron mejor los momentos y sellaron el 19-12 que clausuró cualquier ilusión de meterse entre los cuatro.
La jornada se cerró con otra frustración, esta vez ante España, que aprovechó el desconcierto argentino y ganó 26-19 pese a un nuevo aporte de Moneta y al empuje de Zangara. Para entonces, el panorama ya estaba definido.
Parte de la explicación también pasa por lo físico. El capitán Santiago Mare arrastró una molestia muscular y varios jugadores debieron salir por golpes, en un contexto de altas temperaturas que exigió al límite. A eso se suma la ausencia de Joaquín Pellandini, lesionado en el torneo anterior.
Será la tercera vez en cuatro etapas que el conjunto nacional no logra atravesar la zona inicial, un dato que contrasta con la regularidad de los últimos años. Ahora, el objetivo inmediato será recomponerse desde lo anímico para afrontar el domingo la definición por el quinto puesto y, sobre todo, empezar a reconstruir la identidad de un equipo que todavía busca afirmarse.