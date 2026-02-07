Arranque adverso: Los Pumas 7s quedaron afuera de la pelea por las semifinales en Perth

Los tropiezos empiezan a repetirse y el margen para corregir se achica. Después de un fin de semana complejo en Singapur, Los Pumas 7s volvieron a quedarse sin respuestas en el arranque de la etapa de Perth y se despidieron rápido de la pelea grande. Las caídas frente a Fiji y Sudáfrica dejaron a la selección nacional sin posibilidades de acceder a las semifinales, una escena que empieza a volverse habitual en una temporada atravesada por el recambio.