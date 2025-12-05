Pichetto advirtió que “la industria nacional está en riesgo” y pidió al Gobierno “proteger el trabajo ya”

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto volvió a apuntar contra el modelo económico del Gobierno y advirtió que “la industria nacional está en riesgo”. A través de un mensaje en redes sociales y en declaraciones a Buenas tardes China, el jefe de la bancada de Encuentro Federal pidió al Ejecutivo “proteger nuestro trabajo ya”.
Críticas al modelo económico de Milei
Pichetto sostuvo que el Gobierno aplica un “modelo de tipo de cambio anclado para sostener la inflación”, al que calificó como “el cóctel de Martínez de Hoz con Arriazu, un esquema históricamente destructivo que encarece el país y facilita la fuga de capitales por turismo”.
A ese diagnóstico sumó dos factores que, según él, profundizan la crisis productiva:
La alta presión fiscal, que “asfixia a nuestros empresarios”.
La competencia desleal de China, que ingresa mercadería “sin control”.
“El 80% de la ropa que se vende es china”
Pichetto señaló que las importaciones desreguladas están afectando directamente al empleo.
“Los números son demoledores: el 80% de la ropa que se vende es china. La consecuencia es que las empresas cierran fábricas, despiden personal y sustituyen mano de obra argentina por extranjera”, afirmó.
Además, afirmó que cuando se pierde empleo industrial, “se destruye la familia”, y llamó a construir “un centro nacional capitalista productivo”.
Pedido urgente al Gobierno: “Proteger el trabajo”
El dirigente enfatizó que la administración nacional debe actuar de inmediato:
“El Gobierno debe proteger nuestro trabajo ya”, escribió en X.
Sus declaraciones sintetizan los conceptos desarrollados en una entrevista con el periodista Jairo Straccia, donde reiteró su preocupación por el impacto social del modelo económico.