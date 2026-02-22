Secciones
Impacto en Estados Unidos: encontraron muerto en su casa a una figura de la NFL

El receptor de 25 años de los Minnesota Vikings fue hallado sin vida y la Justicia investiga las circunstancias del hecho. La liga y la franquicia despidieron con dolor a Rondale Moore, una joven figura del fútbol americano.

El fútbol americano estadounidense atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Rondale Moore, jugador de 25 años de los Minnesota Vikings. El deportista fue hallado sin vida en el garaje de su vivienda, en un hecho que conmocionó a la NFL y a todo el entorno deportivo.

De acuerdo con las primeras informaciones, el jugador habría sufrido una herida de bala. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido y también analizan publicaciones realizadas por Moore en sus redes sociales días antes del trágico desenlace.

En los últimos meses, trascendió que el receptor atravesaba un período difícil marcado por lesiones que habían impactado en su estado anímico. En uno de sus mensajes recientes había escrito: “Arreglé los últimos ocho meses, pero no cambió nada, no me siento mejor”, frase que hoy resuena con mayor fuerza en el contexto de la investigación.

La reacción institucional fue inmediata. La NFL emitió un comunicado en el que aseguró estar “profundamente entristecida por la desgarradora noticia” del repentino fallecimiento. Por su parte, el entrenador Kevin O’Connell se mostró devastado y describió a Moore como un joven “humilde, respetuoso, disciplinado y resiliente”.

Tanto la liga como los Minnesota Vikings publicaron mensajes de despedida en sus canales oficiales, destacando el talento del jugador y enviando condolencias a su familia y seres queridos.

El trágico episodio deja un vacío enorme en la franquicia y reabre el debate sobre la salud mental y el acompañamiento a los deportistas de alto rendimiento. La investigación continúa mientras el deporte estadounidense despide a una joven figura que tenía toda una carrera por delante.

