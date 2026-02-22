Cristiano Ronaldo convirtió un doblete, festejó como un rey y acaricia la cifra de los 1000 goles

Más allá de su habitual voracidad en el área, la imagen que recorrió el mundo se produjo tras el pitazo final en el Al-Awwal Park. En el marco de las celebraciones por el Día de la Fundación en Arabia Saudita, el astro lució el "Bisht", una túnica artesanal que representa honor, respeto y un alto estatus en la cultura del Golfo. El gesto generó un impacto inmediato en las redes sociales, ya que se trata de la misma prenda con la que los jeques honraron a Lionel Messi en el Estadio Lusail cuando levantó la Copa del Mundo en 2022. De esta manera, el portugués se mimetizó con las tradiciones locales, celebrando una jornada donde además estiró su ventaja estadística sobre el rosarino, quien totaliza 896 celebraciones, aunque en menos partidos disputados.