Cristiano Ronaldo convirtió un doblete, festejó como un rey y acaricia la cifra de los 1000 goles
El portugués comandó el triunfo del Al Nassr para recuperar el liderato en Arabia Saudita, lució la túnica tradicional que inmortalizó Messi en Catar y dejó atrás los conflictos con la liga a fuerza de festejos.
Cristiano Ronaldo sigue demostrando que el paso del tiempo es apenas una estadística más en su carrera. A los 41 años, el delantero portugués fue la gran figura en la aplastante victoria del Al Nassr por 4-0 sobre el Al Hazm, un resultado que le permitió a su equipo retomar la cima de la Saudi Pro League en soledad tras el tropiezo del Al Hilal. Con un doblete que comenzó a gestarse a los 12 minutos tras una necesaria intervención del VAR y que se selló en el cierre del encuentro, el "Bicho" alcanzó los 964 goles oficiales en su trayectoria, quedando a tan solo 36 gritos de la mítica e inédita marca de los 1000.
Más allá de su habitual voracidad en el área, la imagen que recorrió el mundo se produjo tras el pitazo final en el Al-Awwal Park. En el marco de las celebraciones por el Día de la Fundación en Arabia Saudita, el astro lució el "Bisht", una túnica artesanal que representa honor, respeto y un alto estatus en la cultura del Golfo. El gesto generó un impacto inmediato en las redes sociales, ya que se trata de la misma prenda con la que los jeques honraron a Lionel Messi en el Estadio Lusail cuando levantó la Copa del Mundo en 2022. De esta manera, el portugués se mimetizó con las tradiciones locales, celebrando una jornada donde además estiró su ventaja estadística sobre el rosarino, quien totaliza 896 celebraciones, aunque en menos partidos disputados.
Este presente idílico llega después de un periodo de marcada tensión entre el futbolista y la organización del torneo. Hace apenas unas semanas, Ronaldo encabezó una huelga simbólica por su disconformidad con la política de fichajes y la gestión del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, lo que derivó en su ausencia en tres compromisos y un duro comunicado oficial de la liga recordando que ninguna figura está por encima de las instituciones. No obstante, el regreso del capitán ha sido letal para sus rivales: lleva tres partidos consecutivos marcando y ya suma 20 tantos en la temporada actual, situándose a solo tres goles de distancia del máximo artillero del certamen, el inglés Ivan Toney.