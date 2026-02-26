Cristiano Ronaldo será dueño de un histórico proyecto del fútbol europeo: ¿de qué club se trata?

Cristiano Ronaldo dio un paso importante fuera de las canchas al adquirir el 25% de las acciones de la Unión Deportiva Almería, en una operación que marca su desembarco como inversor en el fútbol español. La compra se realizó mediante CR7 Sports Investments, una filial vinculada a su empresa CR7 S.A., consolidando así su expansión dentro del ámbito empresarial deportivo.
La transacción fue anunciada mientras el conjunto andaluz ocupa los puestos de vanguardia en la Liga Hypermotion, la segunda división española, con el objetivo firme de regresar a la máxima categoría. Desde la institución interpretaron la llegada del portugués como el inicio de una nueva etapa orientada al crecimiento deportivo y económico del club.
En el comunicado oficial, el propio Ronaldo explicó que su interés responde a una visión a largo plazo y aseguró que desde hace tiempo busca involucrarse en el fútbol desde otro lugar. Señaló que la entidad posee bases sólidas y un importante potencial de desarrollo, y expresó su intención de colaborar con la dirigencia para acompañar la próxima fase de expansión del proyecto.
La incorporación del delantero como accionista también refuerza su estrategia empresarial ligada al deporte, una idea que había anticipado públicamente durante los Dubai Globe Soccer Awards de 2024. El presidente Mohamed Al Khereiji destacó la relevancia de la inversión y afirmó que están muy satisfechos con la elección del portugués, al considerar que su experiencia y conocimiento del fútbol español aportarán valor tanto al primer equipo como al trabajo formativo del club.
Un proyecto deportivo con proyección internacional
La operación se concretó un año después de la llegada del grupo inversor saudí encabezado por Al Khereiji, quien mantiene una relación profesional previa con Ronaldo desde su arribo al Al-Nassr. Aunque no se difundieron cifras oficiales, medios especializados calificaron el acuerdo como una inversión estratégica destinada a potenciar la visibilidad global del Almería. Mientras continúa compitiendo en Arabia Saudita y sumando goles (ya alcanzó los 965 tantos oficiales), el portugués inicia una etapa en la que combina su carrera como futbolista con la gestión y propiedad dentro del fútbol profesional.