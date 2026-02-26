Cristiano Ronaldo será dueño de un histórico proyecto del fútbol europeo: ¿de qué club se trata?

Un proyecto deportivo con proyección internacional

La operación se concretó un año después de la llegada del grupo inversor saudí encabezado por Al Khereiji, quien mantiene una relación profesional previa con Ronaldo desde su arribo al Al-Nassr. Aunque no se difundieron cifras oficiales, medios especializados calificaron el acuerdo como una inversión estratégica destinada a potenciar la visibilidad global del Almería. Mientras continúa compitiendo en Arabia Saudita y sumando goles (ya alcanzó los 965 tantos oficiales), el portugués inicia una etapa en la que combina su carrera como futbolista con la gestión y propiedad dentro del fútbol profesional.