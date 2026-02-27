Secciones
Ricky Martin regresa a Argentina: cuándo llegará y cómo conseguir entradas

El artista boricua se suma a la lista de cantantes internacionales que llegarán al país en 2026.

El cantante boricua regresará para dar un show en Argentina después de tres años. El cantante boricua regresará para dar un show en Argentina después de tres años. Foto: Instagram/rickymartin
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

En una nueva serie de eventos con presencia de artistas internacionales confirmadas en Argentina, uno de los mayores galanes de Latinoamérica acaba de agregar su fecha en la ciudad de Buenos Aires. Ricky Martin, el cantante de canciones románticas y pop, volverá al país dentro de poco tiempo y ya se anunciaron las fechas de venta de las entradas para asegurarse un lugar en el show.

“Ricky Martin vuelve a Argentina y la fiesta latina ya tiene fecha”, escribió en un comunicado MTV Sur. Con bombos y platillos, el artista anunció también desde su cuenta oficial de Instagram las fechas que incluyó en su gira “Ricky Martin Live”. Además de Buenos Aires, estará en Montevideo, Uruguay, y en Asunción, Paraguay.

Fecha de Ricky Martin en Argentina

Después de años sin pisar suelo argentino, el ícono de la música pop y romántica regresa con su gira “Ricky Martin Live” para presentar sus nuevos éxitos y también bailar y cantar los viejos temas conocidos que lo llevaron a la fama. De “Livin’ la Vida Loca” a “María”, el show seguramente haga un recorrido completo por las eras que atravesó el cantante en su carrera.

En Argentina, el cantante se presentará en el Campo de Polo de la Ciudad de Buenos Aires el próximo 18 de abril. La proximidad de la fecha indicó que las entradas saldrían a la venta de manera casi urgente. Efectivamente, se dio a conocer que la preventa empezará al mediodía del lunes 2 de marzo. Esta instancia será exclusiva para clientes de tarjetas Santander, que podrán comprar las entradas hasta en seis cuotas sin interés.

Pero quienes quieran asegurarse una entrada deberán estar pendientes de los horarios y el stock de tickets de preventa, porque la venta general iniciará inmediatamente después de que se acaben los destinados a clientes Santander. El inicio de la segunda etapa, en la que se habilitará el acceso al público en general para la compra, depende exclusivamente de qué tan rápido se agoten las de preventa.

