Ricky Martin regresa a Argentina: cuándo llegará y cómo conseguir entradas

En Argentina, el cantante se presentará en el Campo de Polo de la Ciudad de Buenos Aires el próximo 18 de abril. La proximidad de la fecha indicó que las entradas saldrían a la venta de manera casi urgente. Efectivamente, se dio a conocer que la preventa empezará al mediodía del lunes 2 de marzo. Esta instancia será exclusiva para clientes de tarjetas Santander, que podrán comprar las entradas hasta en seis cuotas sin interés.