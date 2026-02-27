Ricky Martin regresa a Argentina: cuándo llegará y cómo conseguir entradas

En una nueva serie de eventos con presencia de artistas internacionales confirmadas en Argentina, uno de los mayores galanes de Latinoamérica acaba de agregar su fecha en la ciudad de Buenos Aires. Ricky Martin, el cantante de canciones románticas y pop, volverá al país dentro de poco tiempo y ya se anunciaron las fechas de venta de las entradas para asegurarse un lugar en el show.
“Ricky Martin vuelve a Argentina y la fiesta latina ya tiene fecha”, escribió en un comunicado MTV Sur. Con bombos y platillos, el artista anunció también desde su cuenta oficial de Instagram las fechas que incluyó en su gira “Ricky Martin Live”. Además de Buenos Aires, estará en Montevideo, Uruguay, y en Asunción, Paraguay.
Fecha de Ricky Martin en Argentina
Después de años sin pisar suelo argentino, el ícono de la música pop y romántica regresa con su gira “Ricky Martin Live” para presentar sus nuevos éxitos y también bailar y cantar los viejos temas conocidos que lo llevaron a la fama. De “Livin’ la Vida Loca” a “María”, el show seguramente haga un recorrido completo por las eras que atravesó el cantante en su carrera.
En Argentina, el cantante se presentará en el Campo de Polo de la Ciudad de Buenos Aires el próximo 18 de abril. La proximidad de la fecha indicó que las entradas saldrían a la venta de manera casi urgente. Efectivamente, se dio a conocer que la preventa empezará al mediodía del lunes 2 de marzo. Esta instancia será exclusiva para clientes de tarjetas Santander, que podrán comprar las entradas hasta en seis cuotas sin interés.
Pero quienes quieran asegurarse una entrada deberán estar pendientes de los horarios y el stock de tickets de preventa, porque la venta general iniciará inmediatamente después de que se acaben los destinados a clientes Santander. El inicio de la segunda etapa, en la que se habilitará el acceso al público en general para la compra, depende exclusivamente de qué tan rápido se agoten las de preventa.
Entradas para ver a Robbie Williams en Argentina
Dos décadas después de su última gran presentación en Argentina, Robbie Williams volverá para cantar en el país. El jueves 1 de octubre, el cantante se parará sobre las tablas en el Movistar Arena, que tiene capacidad para 15.000 espectadores. La preventa inició el 24 de febrero y, el 26, se habilitó la venta de entradas generales en la propia página del estadio.
En esta ocasión, Williams vendrá al país no solo para mostrar los más grandes éxitos de su carrera. También presentará parte de su último disco, “Britpop”. Se espera, claramente, que haga un repaso por los íconos de su trayectoria sobre los escenarios e incluya himnos como “Rock DJ”, “Feel” y “Angels”.