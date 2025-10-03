Así es la emblemática mansión en la que vivió Ricky Martin y que hoy está a la venta

Imaginá vivir en una mansión que no solo está en Beverly Hills, sino que también cuenta con un pasado ligado a grandes nombres del espectáculo. Desde Ricky Martin, que residió allí durante su etapa de mayor fama, hasta Michael Caine y la familia de Doris Day, esta residencia fue testigo de momentos icónicos de la música y el cine.
Para los fanáticos de Hollywood y del lujo, esta casa no es simplemente un inmueble: es un pedazo de historia viva. Sus muros han albergado la vida personal y profesional de celebridades, convirtiéndola en un símbolo de exclusividad y estilo.
Ricky Martin y su etapa en la mansión
Fue en 2006 cuando Ricky Martin vendió la propiedad a sus actuales dueños, tras haber disfrutado de una etapa plena de su carrera, con éxitos globales como Livin’ la Vida Loca y La Copa de la Vida. Aunque ya pasaron años, su huella sigue presente, y la residencia conserva ese aura de estrella que solo unas pocas casas en el mundo poseen.
Lujo y privacidad en Beverly Hills
Antes de Martin, la casa perteneció a Michael Caine y a la familia de Doris Day, consolidándose como una finca legendaria dentro de Beverly Hills. Ubicada tras portones altos y accesible por un camino arbolado y sinuoso, garantiza total privacidad, un requisito esencial para los residentes del lugar.
El terreno exterior es impresionante: estacionamiento para más de 20 vehículos, canchas de tenis, zona de juegos infantiles, casa de huéspedes, jardines, huertas y una enorme pileta con spa. Todo diseñado para ofrecer una experiencia de vida cómoda y exclusiva.
Interior de la mansión
La casa principal cuenta con seis habitaciones, 12 baños, múltiples salas, comedor, cocina equipada y áreas de lavandería, combinando un estilo clásico y moderno. La distribución permite una vida familiar sin perder sofisticación. Tras Ricky Martin, la propiedad pasó a manos de una compañía relacionada con Michael Smith, CEO de Freeport LNG, y su esposa, quienes la mantuvieron en excelente estado, lista para nuevos propietarios sin necesidad de renovaciones.
Precio y disponibilidad
Actualmente, la mansión está publicada en la página oficial de Compass, una de las principales agencias inmobiliarias de lujo en EE. UU. Originalmente listada en 75 millones de dólares, su precio fue rebajado a 49,9 millones, manteniéndose como una propiedad de lujo accesible dentro del segmento premium. Esta reducción refleja tanto una estrategia comercial como el deseo de cerrar un trato pronto, en un mercado donde la historia, la privacidad y las comodidades de primer nivel son factores decisivos.