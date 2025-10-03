Así es la emblemática mansión en la que vivió Ricky Martin y que hoy está a la venta

Precio y disponibilidad

Actualmente, la mansión está publicada en la página oficial de Compass, una de las principales agencias inmobiliarias de lujo en EE. UU. Originalmente listada en 75 millones de dólares, su precio fue rebajado a 49,9 millones, manteniéndose como una propiedad de lujo accesible dentro del segmento premium. Esta reducción refleja tanto una estrategia comercial como el deseo de cerrar un trato pronto, en un mercado donde la historia, la privacidad y las comodidades de primer nivel son factores decisivos.