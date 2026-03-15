Según Elon Musk, tres países serán los protagonistas de la Tercera Guerra Mundial

El conflicto bélico a gran escala, la Tercera Guerra Mundial, es tema de análisis contínuo por parte de Elon Musk. El magnate multimillonario esta vez anticipó que le preocupa la alianza de dos potencias mundiales. Según Musk, el vínculo entre China y Rusia podría ser un factor determinante ante un hipotético conflicto global que podría poner en duda la hegemonía de Estados Unidos.
Musk, actual funcionario del gobierno estadounidense, opina en la misma línea que el historiador británico Niall Ferguson. El especialista dijo en otras palabras que no es alarmista pensar en una Tercera Guerra Mundial porque el panorama actual coincide con el contexto previo a la Primera Guerra Mundial.
En ese entonces, las potencias mundiales también subestimaban el crecimiento en las tensiones que se vivían en las distintas regiones. Según el experto, lo que antes parecía imposible ahora es un poco más real debido a las decisiones políticas que han sido tomadas en materia de política exterior.
Precisamente, eso fue criticado por Musk. “Durante la Guerra Fría, Estados Unidos se esforzó por mantener divididas a Rusia y China, a pesar de ser ambos regímenes comunistas asesinos. Ahora, como resultado de la guerra de Biden contra la autocracia, las estamos acercando aún más. Esto es peligroso y absurdo", fue el análisis de Musk.