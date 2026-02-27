Secciones
SociedadSALUD SEXUAL

VIDEO. Salud sexual: “Se da por sentado que todos somos monogámicos”

Una sexóloga planteó que el debate sobre relaciones abiertas está “en plena construcción”.

VIDEO. Salud sexual: “Se da por sentado que todos somos monogámicos”
Hace 4 Hs

¿Somos monogámicos por naturaleza o por costumbre? Para la sexóloga Gabriela Silva Molina, la respuesta no es biológica sino cultural. “Es como que nacemos y somos monogámicos. Nadie nos pregunta. Se da por sentado que todos lo somos y no necesariamente es así”, afirma.

En declaraciones a LG Play, la especialista sostuvo que la monogamia quedó históricamente ligada al matrimonio y a la religión, y que rara vez se plantea como una elección. Por eso propone diferenciar modelos.

Habla, en primer lugar, de una monogamia tradicional, que exige exclusividad afectiva y sexual absoluta, incluso en el plano del deseo. “Somos seres deseantes. Coartar eso es una trampa”, advierte.

Luego menciona una monogamia realista, que reconoce que el deseo y la fantasía existen sin que eso implique romper la pareja. Y al respecto, manifiesta: “Somos dos individualidades. Podemos desear y eso no necesariamente destruye el vínculo”.

Finalmente, la sexóloga describe una monogamia flexible, en la que ciertos límites pueden acordarse y revisarse previamente. “Las reglas se ponen antes. Hay que permitirse hablarlo”, señala.

No vale todo

Silva Molina también diferencia con claridad las relaciones abiertas de la infidelidad. “La relación abierta no es un vale todo. Es poner las cartas sobre la mesa y establecer reglas claras”.

En ese sentido, la profesional de la salud sexual, resume su postura con una frase contundente: “El problema no es que seas infiel, es que no lo digas”.

¿Qué es la polifidelidad? La "monogamia grupal" que desafía lo tradicional

¿Qué es la polifidelidad? La monogamia grupal que desafía lo tradicional

Para la especialista, la clave está en la honestidad desde el inicio del vínculo. “Lo primero que hay que decir cuando se conoce a alguien es qué tipo de relación quiero. Así le doy al otro la libertad de elegir”, recomienda.

Nada, aclara Silva Molina, es definitivo. “Las reglas pueden modificarse si uno no se siente cómodo”. La pregunta central, concluye, no es si la monogamia es correcta o incorrecta, sino si es una decisión auténtica o el resultado del miedo a perder al otro.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Qué es la polifidelidad? La monogamia grupal que desafía lo tradicional

¿Qué es la polifidelidad? La "monogamia grupal" que desafía lo tradicional

Lo más popular
Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano
1

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Idiomas en Filo UNT 2026: cuánto cuestan los cursos y cómo anotarse
2

Idiomas en Filo UNT 2026: cuánto cuestan los cursos y cómo anotarse

La UNT dicta la única Maestría en Educación Física para la Salud de Argentina
3

La UNT dicta la única Maestría en Educación Física para la Salud de Argentina

Sharenting en tiempos de deepfake: ¿estamos protegiendo o exponiendo a nuestros hijos?
4

Sharenting en tiempos de deepfake: ¿estamos protegiendo o exponiendo a nuestros hijos?

Paulina Lebbos: crónica de una impunidad de dos décadas
5

Paulina Lebbos: crónica de una impunidad de dos décadas

Narcomexicano: la familia de “El Mencho” reclama su cuerpo ante la fiscalía
6

Narcomexicano: la familia de “El Mencho” reclama su cuerpo ante la fiscalía

Más Noticias
Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Las escuelas abren paso a la IA para el inicio del ciclo lectivo

Las escuelas abren paso a la IA para el inicio del ciclo lectivo

Caso Epstein: aparecen fotos de Stephen Hawkins con dos mujeres y disfrutando del clima tropical

Caso Epstein: aparecen fotos de Stephen Hawkins con dos mujeres y disfrutando del clima tropical

Trump reivindicó la “remontada histórica” de Estados Unidos

Trump reivindicó la “remontada histórica” de Estados Unidos

Suavizan el veto para la llegada de petróleo a Cuba

Suavizan el veto para la llegada de petróleo a Cuba

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Comentarios