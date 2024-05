Flor Peña dejó de practicar el poliamor: el motivo detrás de su drástica decisión

Además, aseguró que ella es de las que creen que “nada está escrito en el amor". “Yo siempre fui una mina que me planteé las cosas que por ahí otros... lo incómodo. Yo siempre me planteo lo incómodo, y es incómodo plantearse la monogamia, siempre fue incómodo, porque hay algo de pertenencia, algo de nuestros mandatos, de la estructura, de que culturalmente somos seres monogámicos aunque no lo seamos de manera natural... es algo que convinimos en que íbamos a hacer en esta cultura”, reflexionó.