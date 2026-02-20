¿Qué es la polifidelidad? La "monogamia grupal" que desafía lo tradicional

En un escenario social donde las estructuras tradicionales siguen en movimiento, las nuevas formas de amar ganan terreno. Ya no se trata solo de la pareja de a dos; conceptos como el poliamor y la polifidelidad emergen como alternativas sólidas que desafían el histórico mandato de la monogamia. Para desentrañar estas dinámicas, la psicóloga y sexóloga Gabriela Silva Molina analizó en LG Play la arquitectura emocional de estos vínculos y cómo se gestionan el deseo y el compromiso en el siglo XXI.