Espacio Incaa: “Tu cine” presenta 14 cortos de realizadores tucumanos

- Desde muy chico soy amante del cine. A mis 15 años, durante la pandemia de covid, me gustaba grabar con mi celular cortos caseros y usaba a familiares y amigos como actores. Desde que me inicie mi carrera en 2023 en la Escuela de la UNT, me mantengo muy activo en la realización de proyectos y la asistencia a varias clases. Me gusta analizar mucho las películas y aplicar mucho el lenguajedel cine en mis trabajos. Ademas de ser realizador, también fui actor de teatro, lo cual me sirve mucho a la hora de crear un personaje o de comunicarme con el elenco. Anualmente organizo el ciclo “Cortos en corto”, donde me propongo habilitar un espacio a los realizadores de la región para que presenten sus proyectos en la gran pantalla.