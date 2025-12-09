Espacio Incaa: “Tu cine” presenta 14 cortos de realizadores tucumanos

El cine tucumano despide hoy el año con la proyección de 14 producciones breves desde las 10 en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), con entrada libre y gratuita, en la continuidad de una actividad que tuvo comienzo el viernes en “Cortos en corto”, con otros 10 filmes distintos. Así el cierre engloba 24 realizaciones en dos jornadas.
La cantidad y variedad de las propuestas se vincula necesariamente con el aniversario 20 de la creación de la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la Universidad Nacional de Tucumán, cuyo funcionamiento es una usina constante de nuevos cineastas y un motor de la industria audiovisual regional, incluso en tiempos complejos para la financiación de proyectos. Con la Licenciatura como título final tras cinco años de estudio (hay una Tecnicatura intermedia a los tres años), la carrera ofrece seis orientaciones: Dirección, Guión, Cámara y Fotografía, Montaje, Producción y Sonido.
Propuestas
Las películas de hoy se engloban bajo el título “Tu cine”, con la idea institucional en el Ente Cultural de la Provincia de “celebrar la creatividad, la pasión y las historias que nacen en nuestra provincia”. “Les abrimos las puertas a todos: cortos de ficción, documentales, obras de cineastas experimentados o aficionados”, completa la invitación.
El listado -con estrenos incluidos y una agenda diferente a la de la semana pasada- reúne las películas “Entre el espacio y yo”, “Historias de terror”, “La pistola más rápida”, “Registro final” y “Celos”, todas dirigidas por Luciano González Teseyra; “Intrusos”, de Laureano Carelli y Facundo Carlos Rodríguez; “Desentierro”, de Nassim Hid; “Tiempos desesperados”, de Marcos Pérez; “Érase una vez en el noroeste”, de Lucas Victoria; “Celulosa”, de Juan Cruz Rodríguez; “La última sonata”, de María Rocío Campo; “Oniro Matia”, de Mateo Fausto Astorga Toranzos; “El desenfoque”, de Máximo Leandro Vega y “Raconto”, de Martín Santillán.
La mayoría de los directores ya presentaron otros filmes suyos el viernes pasado; entre ellos, y como muestra de la nueva generación, aparece González Teseyra: a los 21 años, es el autor de ocho de los 24 cortos que se verán entre las dos jornadas.
Inventar historias
“Desde chico siempre me gustó inventar historias y desde que descubrí el cine siempre busco materializarlas. En la realización de mis cortos tengo mucha presencia, ya que los escribo, los dirijo, los produzco y los edito, y en muchas ocasiones también me encargo de la fotografía y del sonido. Al encargarme de varias áreas, puedo avanzar mas rápido en algunas cuestiones, sobre todo en la posproducción. También busco rodearme de muchos realizadores frecuentes y responsables, que aman tanto el cine como yo”, le dice el novel director a LA GACETA.
- ¿Qué te interesa contar en tu obra?
- Muchas veces, al analizar largometrajes, siento que pueden llegar a tener mucho relleno entre las escenas que realmente llaman la atención del publico. Por eso, cuando realizo un corto me gusta mucho contar historias con escenas que sean de interés de la gente, sin mucho de por medio ni situaciones Innecesarias. Siento que los jóvenes, con el alcance de la cultura del Tik Tok e Instagram, no se sienten atraídos por las historias que son de mucha duración.
- ¿Cómo definirías tu cine?
- Es muy variado por que siempre estoy buscando explorar distintos géeros y experimentar mucho con el lenguaje cinematográfico.
- ¿Hay una continuidad o una ruptura de un filme al otro?
- Mis cortometrajes no tienen continuidad uno con el otro, siempre son historias separadas aunque el elenco se repita muchas veces. Sin embargo, tengo planeado cambiarlo con la realización de secuelas y precuelas de mis historias. Recientemente realicé -y está disponible en YouTube- “De mal en peor presenta: La llamada”, que es una precuela de otra película mía.
- ¿Cuál es tu formación?
- Desde muy chico soy amante del cine. A mis 15 años, durante la pandemia de covid, me gustaba grabar con mi celular cortos caseros y usaba a familiares y amigos como actores. Desde que me inicie mi carrera en 2023 en la Escuela de la UNT, me mantengo muy activo en la realización de proyectos y la asistencia a varias clases. Me gusta analizar mucho las películas y aplicar mucho el lenguajedel cine en mis trabajos. Ademas de ser realizador, también fui actor de teatro, lo cual me sirve mucho a la hora de crear un personaje o de comunicarme con el elenco. Anualmente organizo el ciclo “Cortos en corto”, donde me propongo habilitar un espacio a los realizadores de la región para que presenten sus proyectos en la gran pantalla.
- ¿Cómo trabajás en la faceta actoral con tus elencos?
- A la hora de filmar, me gusta dar mucha libertad actoral: siento que si un director estructura mucho al actor, se pierde fluidez en la interpretación dramática. Evito realizar la mayor cantidad de retomas posibles, porque eso desgasta mucho al actor y puede afectar la calidad en su trabajo. Yo mismo me desempeño como actor en casi todos mis filmes, porque me gusta tener presencia no solo detrás de cámara. Trabajo seguido con el mismo elenco por una cuestión de comodidad y la confianza ya adquirida. Mis colaboradores más frecuentes son Laureano Carelli, Nahuel Ramos, Tomas Bravo Fundao, Nicolás Galindo y Alejandro González Teseyra.
- ¿Existe colaboración y solidaridad entre los nuevos realizadores tucumanos?
- Si, bastante. Ccon muchos compañeros y colegas de la carrera siempre nos estamos apoyando y fomentando entre nosotros a través de la realización de historias, las proyecciones audiovisuales, el intercambio de información, etcétera. Lo veo como una gran oportunidad para nuestro futuro al poder adquirir la mayor cantidad de contactos y conocimientos posibles, y a su vez hacer crecer la industria cinematográfica tucumana.
- Hay un fuerte impulso del videoclip, ¿te interesa indagar en esa estética?
- No estoy muy familiarizado con la producción de videoclips, pero es un área en la que me interesaría explorar. Además, siento que es una buena oportunidad para crecer en la industria audiovisual.
- Precisamente, ¿cómo está esa industria n este momento?
- Antes de iniciar mis estudios, no estaba muy al tanto de la producción audiovisual tucumana, pero una vez que empecé, descubrí que hay una muy fuerte presencia de la industria, que para mucha gente pasa desapercibida. Hay muchos realizadores talentosos locales y siento que esta información y muchos proyectos realizados necesitan más difusión, para que llegue a un alcance más significativo tanto en la provincia como en el país.