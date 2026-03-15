Hay una práctica para que Argentina deje de ser el país con la población más estresada del mundo

La tarea

Despejar y ordenar es casi un arte cuando se recurre al “decluttering”. Una buena técnica para empezar a bajar el cortisol con la práctica es la de “Las cuatro cajas” con definiciones muy específicas. La de guardar será donde quedarán los objetos que se usan. Otra deberá llevar la etiqueta de Donar/Vender en la que tendrá destino las cosas en buen estado que ya no sirven; la de tirar lógicamente será receptora de desechos o cosas rotas. Con los elementos que no se sabe qué hacer se llenará la caja de “Duda”. Si después de una semana no se extraña ninguno de esos elementos, lo mejor es descartar.