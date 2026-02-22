¿La cantidad de horas que dormimos influye en nuestra masa muscular?

La importancia de dormir: un estudio reveló por qué las horas de sueño son fundamentales en la generación de masa muscular

Estas afirmaciones fueron comprobadas por estudios científicos como el llevado a cabo por la revista Medical Hypotheses. Este reveló que las personas que duermen mal o duermen menos horas presentan menos masa muscular que las que tienen mejores hábitos de sueño. El mencionado estudio se llevó a cabo con 72 personas a las que se les impuso un horario estricto de sueño. Por un lado, unas dormían 5,5 horas y, por otro, otras 8,5 horas. Los resultados concluyeron que las personas que dormían menos horas tenían un 60% menos de masa muscular que al empezar el seguimiento, mientras que quienes dormían más tuvieron un 40% más de masa muscular