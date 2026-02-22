¿La cantidad de horas que dormimos influye en nuestra masa muscular?

En la búsqueda por sentirnos mejor con nosotros mismos, llevamos a cabo esfuerzos a veces agotadores. Llevamos nuestro cuerpo al máximo y exprimimos su energía, distribuyéndola entre el estrés de los conflictos de la vida, y en muchos casos la actividad física, buscando tonificar nuestro cuerpo y mejorar nuestra figura.
Esta última puede terminar por drenar todo empuje que teníamos y llegamos a la cama agotados para dormir unas cuántas horas y luego reiniciar nuestra rutina. Este ánimo tan exigente de sacar la mejor versión de nosotros parece que al final puede acabar con cualquier intención de seguir intentando, pero la respuesta está en el equilibrio y las horas de sueño.
Tonificar nuestro cuerpo, ganar masa muscular y mejorar nuestra figura, no solo depende de una exigencia hasta el agotamiento en el gimnasio. El cargar mucho peso, hacer miles de repeticiones o realizar la actividad repetidas veces en el día no nos brindará los resultados esperados si no tenemos en cuenta un factor fundamental, el descanso. Las horas de sueño son aquellas que permitirán que la frustración de la falta de resultados desaparezca.
Las horas de sueño, las condicionantes de la masa muscular en nuestro cuerpo
Las horas de sueño son fundamentales a la hora de ganar masa muscular y autoexigirnos hasta nuestro límite no es la solución. Según explican desde la cadena de centros deportivos, Brooklyn Fitboxing, “la falta de sueño puede conducir a que tu cuerpo empiece a descomponer parte de la masa muscular que estás intentando conseguir. El descanso es crucial para ganar músculo, mejorar el estado de ánimo y la salud en general.”
Dormir pocas horas, hacer nuestras actividades del día, hacer actividad física y luego reiniciar el proceso de las mínimas horas de sueño, solo perjudicará nuestros propósitos. Nuestro cuerpo aprovecha el dormir para recuperarse del esfuerzo llevado a cabo durante el ejercicio, reparándose a sí mismo y desarrollando nuevos tejidos musculares.
La importancia de dormir: un estudio reveló por qué las horas de sueño son fundamentales en la generación de masa muscular
Estas afirmaciones fueron comprobadas por estudios científicos como el llevado a cabo por la revista Medical Hypotheses. Este reveló que las personas que duermen mal o duermen menos horas presentan menos masa muscular que las que tienen mejores hábitos de sueño. El mencionado estudio se llevó a cabo con 72 personas a las que se les impuso un horario estricto de sueño. Por un lado, unas dormían 5,5 horas y, por otro, otras 8,5 horas. Los resultados concluyeron que las personas que dormían menos horas tenían un 60% menos de masa muscular que al empezar el seguimiento, mientras que quienes dormían más tuvieron un 40% más de masa muscular
Los resultados de las investigaciones dan con una diferencia abismal. Quienes duermen más, conservan y reparan de mejor manera las fibras musculares que los que no atienden a las horas de sueño que necesita su organismo. Por estas razones es fundamental generar hábitos de sueño saludables como horarios regulares para dormir, evitar comidas copiosas, fumar o ingerir alcohol así como tratar de no consumir cafeína antes de dormir.