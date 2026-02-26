El “pintuyo” resiste en el arte textil: un equipo técnico reveló técnicas milenarias

Galíndez, del Ente de Cultura, aseguró que el organismo estatal trabaja con el municipio desde hace un par de años en el proyecto de salvaguarda textil de las tejedoras del departamento Simoca. Lo hace con la técnica denominada “pintuyo” o “caracolillo”. “Es propia de aquí, aunque también aparece en Santiago y La Rioja. Esta técnica se está perdiendo por los cambios en la ruralidad y eso hay que evitar trabajando en su rescate. En una primera instancia se hizo un relevamiento de las tejedoras y de la técnica. Ahora en la segunda etapa el rol principal lo va a tener el municipio con la promoción o revalorización”, precisó la funcionaria. Eleonora Marchetti, secretaria de Asuntos Sociales de Simoca añadió que ese municipio trabaja desde hace seis años en la internacionalización de esa comunidad. Está en ese afán en conjunto con la secretaría de Relaciones Comerciales e Internacionales de la provincia. “Se está abordando distintos ejes, haciendo hincapié en cultura y turismo. Es la cultura la que más resalta la identidad de nuestro pueblo. De esta manera trabajamos también con el Conicet a fin de lograr que se incorpore a Simoca en el proyecto que inicia con la Universidad de San Martín” dijo Marchetti.