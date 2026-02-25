Secciones
DeportesFútbol

Di María evitó elegir entre Maradona y Messi y protagonizó un momento viral con Fernando Echenique

En la previa del duelo entre Gimnasia y Rosario Central, la moneda del sorteo con las imágenes de Diego y Leo generó una escena distendida. “Elegí vos”, le dijo "Fideo" a "Nacho" Fernández, mientras el árbitro lo cargaba.

Di María evitó elegir entre Maradona y Messi. Di María evitó elegir entre Maradona y Messi.
Hace 1 Hs

Ángel Di María vivió una situación tan insólita como simpática en la antesala del partido entre Gimnasia y Rosario Central. Como capitán del “Canalla”, Fideo se acercó al círculo central para participar del clásico sorteo junto al árbitro Fernando Echenique y el capitán rival. Pero la moneda transformó un trámite rutinario en un momento viral.

La particularidad estuvo en el diseño: en lugar de las caras tradicionales, la moneda tenía las imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi. Y como Central era visitante, a Di María le correspondía elegir.

La escena generó una sonrisa inmediata. "Fideo", amigo cercano de Messi y compañero en la Selección campeona del mundo, quedó ante el “compromiso” simbólico de optar entre Leo y el Diego. Lejos de meterse en la discusión eterna, esquivó la decisión con humor: “Elegí vos”, le dijo a "Nacho" Fernández, que también participaba del sorteo.

La reacción no tardó en llegar. Echenique, entre risas, lo cargó: “No elegís porque está la cámara”, lanzó el juez, alimentando la distensión del momento. La escena fue breve pero suficiente para que quedara registrada y comenzara a circular en redes sociales.

Finalmente, fue el ex River quien tomó la decisión y el sorteo siguió su curso normal. Di María logró salir ileso de una elección que, aunque anecdótica, tiene peso simbólico en el fútbol argentino.

Temas Lionel MessiDiego Armando MaradonaAngel Di MaríaClub de Gimnasia y Esgrima La PlataClub Atlético Rosario CentralTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo
1

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis
2

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?
3

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán
4

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Juri cruzó a Catalán tras los cuestionamientos por el gasto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán
5

Juri cruzó a Catalán tras los cuestionamientos por el gasto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína
6

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Más Noticias
Se fue Colace y la carrera por el nuevo DT está en marcha: conocé los perfiles de los candidatos

Se fue Colace y la carrera por el nuevo DT está en marcha: conocé los perfiles de los candidatos

Nuevo golpe para la AFA: la IGJ pidió veedores para controlar balances y operaciones económicas

Nuevo golpe para la AFA: la IGJ pidió veedores para controlar balances y operaciones económicas

“El problema sos vos, tenés que mejorar”: la contundente frase de Flavio Briatore a Franco Colapinto

“El problema sos vos, tenés que mejorar”: la contundente frase de Flavio Briatore a Franco Colapinto

Fin de ciclo para Hugo Colace: números bajos y un proyecto que chocó con la urgencia

Fin de ciclo para Hugo Colace: números bajos y un proyecto que chocó con la urgencia

Me arrepiento: Messi habló sin filtros y sorprendió con una confesión íntima sobre su pasado

"Me arrepiento": Messi habló sin filtros y sorprendió con una confesión íntima sobre su pasado

A pocos días de anunciar su salida de River, Gallardo ya aparece en la órbita de un gigante de Brasil

A pocos días de anunciar su salida de River, Gallardo ya aparece en la órbita de un gigante de Brasil

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

El presidente de Rosario Central se mostró molesto ante la posible llegada de Eduardo Coudet a River

El presidente de Rosario Central se mostró molesto ante la posible llegada de Eduardo Coudet a River

Comentarios