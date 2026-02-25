Di María evitó elegir entre Maradona y Messi y protagonizó un momento viral con Fernando Echenique

La escena generó una sonrisa inmediata. "Fideo", amigo cercano de Messi y compañero en la Selección campeona del mundo, quedó ante el “compromiso” simbólico de optar entre Leo y el Diego. Lejos de meterse en la discusión eterna, esquivó la decisión con humor: “Elegí vos”, le dijo a "Nacho" Fernández, que también participaba del sorteo.