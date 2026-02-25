Di María evitó elegir entre Maradona y Messi y protagonizó un momento viral con Fernando Echenique
En la previa del duelo entre Gimnasia y Rosario Central, la moneda del sorteo con las imágenes de Diego y Leo generó una escena distendida. “Elegí vos”, le dijo "Fideo" a "Nacho" Fernández, mientras el árbitro lo cargaba.
Ángel Di María vivió una situación tan insólita como simpática en la antesala del partido entre Gimnasia y Rosario Central. Como capitán del “Canalla”, Fideo se acercó al círculo central para participar del clásico sorteo junto al árbitro Fernando Echenique y el capitán rival. Pero la moneda transformó un trámite rutinario en un momento viral.
La particularidad estuvo en el diseño: en lugar de las caras tradicionales, la moneda tenía las imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi. Y como Central era visitante, a Di María le correspondía elegir.
La escena generó una sonrisa inmediata. "Fideo", amigo cercano de Messi y compañero en la Selección campeona del mundo, quedó ante el “compromiso” simbólico de optar entre Leo y el Diego. Lejos de meterse en la discusión eterna, esquivó la decisión con humor: “Elegí vos”, le dijo a "Nacho" Fernández, que también participaba del sorteo.
La reacción no tardó en llegar. Echenique, entre risas, lo cargó: “No elegís porque está la cámara”, lanzó el juez, alimentando la distensión del momento. La escena fue breve pero suficiente para que quedara registrada y comenzara a circular en redes sociales.
*Para el sorteo de la moneda Maradona o Messi?— Ale Bertini (@abertini1) February 25, 2026
Di MarÃa: No, que elija Ã©l jaja
Nacho: Maradona, no soy cagÃ³n pic.twitter.com/KCvvOXkXWB
Finalmente, fue el ex River quien tomó la decisión y el sorteo siguió su curso normal. Di María logró salir ileso de una elección que, aunque anecdótica, tiene peso simbólico en el fútbol argentino.