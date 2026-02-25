Secciones
“Es un elogio”: Crespo habló sobre la posibilidad de dirigir a River tras la salida de Gallardo

El ex goleador millonario y actual DT de San Pablo reconoció que el interés lo honra, pero aclaró que está enfocado en su trabajo en Brasil y que vive la situación “con tranquilidad”.

Hernán Crespo rompió el silencio luego de que su nombre comenzara a sonar con fuerza en Núñez tras la confirmación del final del ciclo de Marcelo Gallardo. El ex delantero de River y actual entrenador de San Pablo fue vinculado como posible sucesor del Muñeco, aunque eligió responder con mesura.

“Es un elogio”, expresó Crespo al referirse a la posibilidad de dirigir al club donde dejó una huella imborrable. Y amplió: “Todo el mundo sabe mi historia con River. Para mí es un gigante del fútbol mundial como San Pablo”.

La frase, breve pero significativa, reconoce el vínculo emocional que mantiene con la institución. Goleador de la Copa Libertadores 1996 y surgido de las divisiones inferiores del club, Crespo siempre manifestó su identificación con River. Sin embargo, también dejó en claro que no es momento de especulaciones.

“Estoy viviendo esta situación con tranquilidad, enfocado en mi trabajo. Es un placer trabajar aquí y punto”, agregó desde Brasil. Ese “punto” sonó contundente, como una manera de cerrar el tema en medio de los rumores que crecieron en las últimas horas.

En paralelo, trascendió que el principal apuntado por la dirigencia sería Eduardo “Chacho” Coudet, lo que reduce las posibilidades de que el ex goleador regrese a Núñez en el corto plazo. Crespo, consciente de ese escenario, optó por mantener la compostura y reforzar su compromiso con el proyecto que encabeza en San Pablo.

“Estamos focalizados en el Brasileirao, después en el Paulistao. Es una gran oportunidad. ¿Por qué no aprovechar de vivir esa experiencia?”, sostuvo el entrenador, dejando claro que su prioridad está en el fútbol brasileño.

La salida de Gallardo abrió un nuevo capítulo en la historia reciente de River y disparó una danza de nombres. Entre ellos, el de Crespo apareció por peso propio, por pasado y por perfil. Pero al menos por ahora, el propio protagonista eligió la prudencia.

Temas Club Atlético River PlateMarcelo GallardoSão Paulo Futebol ClubeHernán Crespo
