El final del ciclo de Gallardo, entre la emoción y el descontento

El contexto deportivo agrega dramatismo. River marcha décimo en la Zona B con siete puntos y se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. En la tabla anual ocupa el puesto 20, números que reflejan un presente lejano a las expectativas. El Monumental, entonces, no solo será escenario de la despedida de su entrenador más emblemático de los últimos tiempos, sino también un espacio donde el hincha exprese su descontento con un plantel que no logró responder en momentos decisivos.