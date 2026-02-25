El final del ciclo de Gallardo, entre la emoción y el descontento

El Monumental se prepara para una tarde-noche atravesada por la emoción y la tensión. Desde las 19.15, River Plate recibirá a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, en el que será el último partido de Marcelo Gallardo como entrenador del club. Sin embargo, lejos de una despedida con tono festivo, el “Muñeco” pidió expresamente que no haya homenajes oficiales, ni plaquetas, ni menciones especiales en el campo de juego.
La decisión no es casual. Tras la derrota 1-0 frente a Vélez -la tercera caída consecutiva en el Apertura-, Gallardo entendió que su segundo ciclo había llegado a un punto sin retorno. La racha adversa, que incluye cuatro partidos sin victorias, terminó de sellar una etapa muy distinta a la primera, aquella que lo convirtió en el DT más influyente de la historia moderna del club y le valió incluso una estatua en vida.
Esta vez no habrá discurso desde el césped ni micrófono en mano. Según lo previsto, Gallardo se limitará a dirigir el encuentro y luego brindará su habitual conferencia de prensa. Pretende que el foco esté puesto en el partido y no en su figura, en una noche que inevitablemente tendrá una carga simbólica imposible de disimular.
El contexto deportivo agrega dramatismo. River marcha décimo en la Zona B con siete puntos y se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. En la tabla anual ocupa el puesto 20, números que reflejan un presente lejano a las expectativas. El Monumental, entonces, no solo será escenario de la despedida de su entrenador más emblemático de los últimos tiempos, sino también un espacio donde el hincha exprese su descontento con un plantel que no logró responder en momentos decisivos.
Del otro lado estará un Banfield que todavía no sumó como visitante y que intentará aprovechar el clima enrarecido para llevarse algo de Núñez. River, en cambio, buscará regalarle a su gente una última alegría bajo la conducción de Gallardo.
Mientras tanto, el futuro de Gallardo empieza a tomar forma: Vasco da Gama lo tiene en la mira tras la salida de Fernando Diniz. Pero antes de cualquier nuevo desafío, habrá una ovación final. Sin ceremonia organizada, pero a la altura de una historia que dejó una huella imborrable.
Mañana también jugarán: Racing-Independiente Rivadavia, Sarmiento-Unión (ambos a las 17.15) y Estudiantes de Río Cuarto-Huracán (a las 19.30). En los partidos de hoy, Barracas le ganó 2 a 1 a Tigre y Rosario Central venció 2 a 1 a Gimnasia en La Plata.