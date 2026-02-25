Vinicius respondió en la cancha y el Real Madrid avanzó en medio de la polémica con Prestianni

La eliminatoria venía caliente desde el encuentro de ida en Portugal, donde el argentino Gianluca Prestianni fue denunciado por actos de racismo contra el delantero brasileño. La UEFA desestimó la apelación del Benfica y el joven futbolista quedó inhabilitado para disputar la revancha. En el Bernabéu, la respuesta fue clara: en las tribunas se desplegó una bandera con el lema “No al racismo”, en apoyo al atacante madridista.