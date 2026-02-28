"Cada vez más gente migra: ¿qué pasa con la lengua materna cuando cambiamos de país?"

Según la Unesco al menos la mitad de la población mundial utiliza más de un idioma o dialecto en su vida diaria. Si bien se puede creer que tener una lengua materna divide la identidad de uno, el estudio de Preply indica lo contrario. Tener más de un idioma nativo demuestra que la identidad se comparte. De hecho, tres cuartas partes de las personas que cuentan con más de una lengua materna afirman tener una conexión emocional con todas ellas. Esto demuestra que el multilingüismo no diluye la identidad, sino que la expande y la potencia.