Secciones
SociedadEstilo de vida

¿Cómo eliminar el olor a humedad de los armarios de tu casa?

Los clásicos ambientadores a veces solo ayudan a disimular este problema. Conocé las alternativas ecológicas que pueden ser la solución definitiva.

¿Cómo eliminar el olor a humedad de los armarios de tu casa?
Hace 4 Min

El olor a humedad en el interior de los armarios es un problema frecuente en los hogares y no solo genera incomodidad. Con el tiempo, ese aroma puede impregnar las prendas y afectar su correcta conservación. Cuando la humedad permanece en espacios cerrados, las fibras textiles tienden a deteriorarse con mayor rapidez, sobre todo si no se adoptan medidas a tiempo.

Ante esta situación, muchas personas recurren a ambientadores comerciales para disimular el mal olor. No obstante, estos productos solo enmascaran el aroma con fragancias intensas y no actúan sobre la causa que lo provoca. Por eso, el inconveniente suele reaparecer al poco tiempo.

La presencia constante de humedad en lugares con escasa ventilación también favorece la formación de moho, un factor que compromete directamente el estado de la ropa guardada y puede dejar manchas difíciles de remover.

Adiós al olor a humedad: alternativas ecológicas y efectivas

Para solucionar el problema de raíz, especialistas recomiendan optar por alternativas ecológicas que eliminen la humedad desde su origen y ayuden a conservar un ambiente seco y saludable dentro del armario.

El primer paso es asegurar una ventilación adecuada. Se aconseja vaciar completamente el mueble y dejar sus puertas abiertas durante varias horas para permitir la circulación del aire y renovar el ambiente interior. Esta acción simple contribuye a disminuir la concentración de humedad acumulada.

Si tras la ventilación el olor persiste en las superficies internas, puede aplicarse una mezcla en partes iguales de vinagre blanco y agua. El vinagre es reconocido por sus propiedades antifúngicas, por lo que limpiar paredes y estantes con esta solución ayuda a eliminar posibles esporas de moho. Una vez realizada la limpieza, es imprescindible dejar secar por completo antes de volver a guardar la ropa.

El mantenimiento posterior resulta clave para evitar que la humedad reaparezca. Colocar recipientes con arroz seco dentro del armario permite absorber la condensación ambiental, ya que este grano actúa como un absorbente natural.

Para neutralizar olores persistentes, los granos de café también pueden utilizarse gracias a su capacidad de absorción, lo que contribuye a mantener un ambiente más neutro en espacios cerrados.

Como complemento, las bolsitas de tela con lavanda, romero o pétalos secos aportan una fragancia suave y constante sin necesidad de productos químicos. Además de perfumar, estas plantas funcionan como repelentes naturales de polillas, ayudando a preservar la integridad de los tejidos y prolongar la vida útil de las prendas.

Temas TucumánDigital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil
1

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Jaldo desactivó el paro docente y las clases se inician el martes
2

Jaldo desactivó el paro docente y las clases se inician el martes

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones
3

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
4

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano
5

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302
6

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Más Noticias
En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Jaldo desactivó el paro docente y las clases se inician el martes

Jaldo desactivó el paro docente y las clases se inician el martes

Nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambia

Nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambia

Puntos clave para entender la nueva Ley de reforma laboral

Puntos clave para entender la nueva Ley de reforma laboral

El Gobierno nacional otorgará hasta $85.000 de ayuda escolar anual por hijo

El Gobierno nacional otorgará hasta $85.000 de ayuda escolar anual por hijo

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

Comentarios