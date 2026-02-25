Reforma laboral: la CGT descartó un nuevo paro y adelantó que acudirá a la Justicia

La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió este miércoles y definió que acudirá a la Justicia si se aprueba el proyecto de modernización laboral que será tratado este viernes en el Senado. Además, confirmó que realizará una marcha el lunes como parte de su plan de acción frente a la iniciativa impulsada por el Gobierno.
La resolución se adoptó durante una reunión ampliada de la mesa chica cegetista que se llevó a cabo en la sede de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Allí se debatió cómo continuar el plan de lucha de la central obrera y finalmente predominó la postura de priorizar una ofensiva judicial en caso de que la reforma laboral obtenga sanción parlamentaria.
De esta manera, la CGT optó por una alternativa más moderada. Según trascendió, no se convocará a trabajadores ni afiliados a la movilización, sino que la participación quedará limitada a dirigentes y delegados sindicales.
Con la marcha del lunes, además, la central obrera desistió de sumarse al paro de 36 horas con movilización que llevará adelante el sector más combativo nucleado en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu).
La vía legal
En la central obrera sostienen que la reforma vulnera principios constitucionales básicos en materia laboral. Entre los ejes que analizan los equipos jurídicos sindicales -que trabajan hace semanas sobre el texto- para la presentación judicial figuran el principio de protección del trabajador consagrado en el artículo 14 bis y la no regresividad de los derechos sociales.
“Tiene varios puntos que afectan derechos individuales y derechos colectivos, que alteran la representación gremial, pero también los derechos individuales”, detalló Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales.
Explicó que desde la central obrera hicieron “el esfuerzo necesario” para que no se avanzara con la sanción de la ley, con reuniones con gobernadores, diputados y senadores, pero reconoció que “no ha alcanzado” y cuestionó que “las coincidencias que algunos de ellos tuvieron no se han mantenido en el debate y han votado a favor de esta ley”, en un reclamo directo a los senadores y diputados peronistas que habilitaron el quórum y luego acompañaron el proyecto libertario, consignó Todo Noticias.
“Nos queda llevar la petición al Poder Judicial para que vea la inconstitucionalidad de la ley”, insistió. Sin embargo, advirtió que no terminarán sus reclamos en la presentación judicial, sino que el “plan de acción va a seguir”, a medida que se implemente la reforma laboral y que se sostenga la “gran caída de puestos de trabajo” y el “cierre de pymes”.