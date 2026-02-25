Reforma laboral: la CGT descartó un nuevo paro y adelantó que acudirá a la Justicia

Explicó que desde la central obrera hicieron “el esfuerzo necesario” para que no se avanzara con la sanción de la ley, con reuniones con gobernadores, diputados y senadores, pero reconoció que “no ha alcanzado” y cuestionó que “las coincidencias que algunos de ellos tuvieron no se han mantenido en el debate y han votado a favor de esta ley”, en un reclamo directo a los senadores y diputados peronistas que habilitaron el quórum y luego acompañaron el proyecto libertario, consignó Todo Noticias.