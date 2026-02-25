Tarucas confirmó los convocados para visitar a Peñarol en Montevideo

Tarucas ya tiene todo listo para uno de los desafíos más exigentes del calendario. La franquicia del NOA confirmó la nómina de convocados para enfrentar a Peñarol este viernes 27 de febrero, desde las 20, en el Estadio Charrúa de Montevideo, por una nueva fecha del Súper Rugby Américas.
El equipo tucumano viajará a Uruguay con una base consolidada y varios nombres que vienen siendo protagonistas en este inicio de temporada. Entre los convocados se destacan referentes como Matías Orlando, uno de los líderes del plantel, y hombres clave en las formaciones fijas como Benjamín Garrido, Raúl Guraiib y Francisco Moreno, quienes fueron determinantes en el debut ante Selknam.
En la primera línea también aparecen opciones importantes como José Calderoni y Mariano Muntaner, mientras que el pack se completa con jugadores de experiencia y recambio que le permiten al cuerpo técnico mantener intensidad durante los 80 minutos.
El duelo ante Peñarol no será uno más. El conjunto uruguayo, vigente campeón, atraviesa una etapa de transición pero mantiene la fortaleza de jugar en casa. Para Tarucas, el cruce representa una oportunidad de medir su evolución y ratificar lo hecho en la primera presentación del torneo.
La lista completa de convocados de Tarucas
Nicolás Macome
Tomás Elizalde
Rodrigo Navarro
Ignacio Marquieguez
Luciano Asevedo
Benjamín Garrido
Stefano Ferro
Thiago Sbrocco
Estanislao Pregot
Ignacio Cerruti
Miguel Mukdise
Bautista Estofan
Matías Orlando
Tomás Vanni
Raúl Guraiib
José Calderoni
Mariano Muntaner
Francisco Moreno
Franco Marini
Mateo Pasquini
Santiago Saleme
Máximo Ledesma
Agustín Sarelli
Francisco Palazzi
Tomás Dande
Con plantel confirmado y el viaje en marcha, Tarucas buscará dar otro paso firme en el certamen continental y consolidarse como uno de los protagonistas del Súper Rugby Américas.