Tarucas confirmó los convocados para visitar a Peñarol en Montevideo

El equipo tucumano viajará a Uruguay con una base consolidada y varios nombres que vienen siendo protagonistas en este inicio de temporada. Entre los convocados se destacan referentes como Matías Orlando, uno de los líderes del plantel, y hombres clave en las formaciones fijas como Benjamín Garrido, Raúl Guraiib y Francisco Moreno, quienes fueron determinantes en el debut ante Selknam.