Secciones
DeportesRugby

Tarucas confirmó los convocados para visitar a Peñarol en Montevideo

La franquicia del NOA dio a conocer la lista de jugadores para el duelo del viernes 27 ante el campeón del Súper Rugby Américas. El partido se disputará desde las 20 en el Estadio Charrúa.

QUIEREN SEGUIR POR LA SENDA DE LA VICTORIA. Tarucas buscará estirar su buen momento en el Súper Rugby Américas. QUIEREN SEGUIR POR LA SENDA DE LA VICTORIA. Tarucas buscará estirar su buen momento en el Súper Rugby Américas.
Hace 1 Hs

Tarucas ya tiene todo listo para uno de los desafíos más exigentes del calendario. La franquicia del NOA confirmó la nómina de convocados para enfrentar a Peñarol este viernes 27 de febrero, desde las 20, en el Estadio Charrúa de Montevideo, por una nueva fecha del Súper Rugby Américas.

El equipo tucumano viajará a Uruguay con una base consolidada y varios nombres que vienen siendo protagonistas en este inicio de temporada. Entre los convocados se destacan referentes como Matías Orlando, uno de los líderes del plantel, y hombres clave en las formaciones fijas como Benjamín Garrido, Raúl Guraiib y Francisco Moreno, quienes fueron determinantes en el debut ante Selknam.

En la primera línea también aparecen opciones importantes como José Calderoni y Mariano Muntaner, mientras que el pack se completa con jugadores de experiencia y recambio que le permiten al cuerpo técnico mantener intensidad durante los 80 minutos.

El duelo ante Peñarol no será uno más. El conjunto uruguayo, vigente campeón, atraviesa una etapa de transición pero mantiene la fortaleza de jugar en casa. Para Tarucas, el cruce representa una oportunidad de medir su evolución y ratificar lo hecho en la primera presentación del torneo.

Tarucas confirmó los convocados para visitar a Peñarol en Montevideo

La lista completa de convocados de Tarucas 

Nicolás Macome
Tomás Elizalde
Rodrigo Navarro
Ignacio Marquieguez
Luciano Asevedo
Benjamín Garrido
Stefano Ferro
Thiago Sbrocco
Estanislao Pregot
Ignacio Cerruti
Miguel Mukdise
Bautista Estofan
Matías Orlando

Tomás Vanni
Raúl Guraiib
José Calderoni
Mariano Muntaner
Francisco Moreno
Franco Marini
Mateo Pasquini
Santiago Saleme
Máximo Ledesma
Agustín Sarelli
Francisco Palazzi
Tomás Dande

Con plantel confirmado y el viaje en marcha, Tarucas buscará dar otro paso firme en el certamen continental y consolidarse como uno de los protagonistas del Súper Rugby Américas.

Temas UruguayClub Atlético Peñarol de MontevideoMatías OrlandoNOASuper Rugby AméricasTarucas
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo
1

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis
2

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán
3

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?
4

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína
5

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Juri cruzó a Catalán tras los cuestionamientos por el gasto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán
6

Juri cruzó a Catalán tras los cuestionamientos por el gasto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán

Más Noticias
Se fue Colace y la carrera por el nuevo DT está en marcha: conocé los perfiles de los candidatos

Se fue Colace y la carrera por el nuevo DT está en marcha: conocé los perfiles de los candidatos

“El problema sos vos, tenés que mejorar”: la contundente frase de Flavio Briatore a Franco Colapinto

“El problema sos vos, tenés que mejorar”: la contundente frase de Flavio Briatore a Franco Colapinto

Fin de ciclo para Hugo Colace: números bajos y un proyecto que chocó con la urgencia

Fin de ciclo para Hugo Colace: números bajos y un proyecto que chocó con la urgencia

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Me arrepiento: Messi habló sin filtros y sorprendió con una confesión íntima sobre su pasado

"Me arrepiento": Messi habló sin filtros y sorprendió con una confesión íntima sobre su pasado

A pocos días de anunciar su salida de River, Gallardo ya aparece en la órbita de un gigante de Brasil

A pocos días de anunciar su salida de River, Gallardo ya aparece en la órbita de un gigante de Brasil

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

El presidente de Rosario Central se mostró molesto ante la posible llegada de Eduardo Coudet a River

El presidente de Rosario Central se mostró molesto ante la posible llegada de Eduardo Coudet a River

Comentarios