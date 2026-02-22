Cuba se recluye en las cavernas

Y dio algunos detalles inquietantes: «Cada municipio tendrá que comer lo que produzca, porque ya no habrá combustible para transportarlo», dijo. Una especie de «el que sembró plátanos, recibirá plátanos, y el que sembró lechugas, recibirá lechugas…». Y a la falta de combustible se le suma la de electricidad. La periodista Arleen Rodríguez Derrivet, portavoz oficiosa del régimen, afirmó en una entrevista reciente a RT que «después de todo, el prócer cubano José Martí vivió muy tranquilo y feliz sin conocer la luz eléctrica, mucho menos necesaria de lo que parece», palabras que sonaron a presagio siniestro. Declaraciones de este tipo proliferan: se habla en los medios, por ejemplo, de las virtudes de la leña y del carbón, de los métodos ancestrales de cocina, de la nobleza del machete en la cosecha de la caña de azúcar, de la ecológica tracción a sangre… Al parecer, el gobierno cubano estaría mentalizando a su población para la subsistencia en un primitivo estado de naturaleza, una vuelta a sus orígenes arcaicos. Díaz-Canel reconoció que sería muy duro, pero remató diciendo: «¿Qué alternativa nos queda? ¿Rendirnos…?», e hizo una pausa dramática en la que el pueblo cubano no tuvo oportunidad de responder.

Hay, sin embargo, más preguntas retóricas que podrían añadirse: ¿Rendirnos? ¿Transformar a Cuba en una sociedad democrática, capitalista, con amplias libertades individuales? ¿Permitir la presencia de empresas extranjeras en el país? ¿Dejar que los cubanos desarrollen libremente sus emprendimientos económicos? No, nada de eso; mucho mejor el sufrimiento y la mística revolucionaria. Y, sobre todo, la continuidad en el poder de los mismos de siempre.