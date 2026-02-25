Video: el magnífico try del sudafricano Rosko Specman en su debut en el Súper Rugby Américas
El doble medallista olímpico con los Blitzboks mostró toda su jerarquía en la primera fecha del Súper Rugby Américas 2026: abrió el marcador para Cobras Brasil Rugby ante Dogos XV con una conquista llena de recursos y picardía.
En el arranque del Súper Rugby Américas 2026 hubo una acción que se llevó todos los aplausos. En la cancha de Córdoba Athletic, por la primera fecha del certamen, Dogos XV recibió a Cobras Brasil Rugby (21-19 ganó la franquicia cordobesa) y el primer grito de la tarde tuvo acento sudafricano.
A los 25 minutos del primer tiempo, Rosko Specman, flamante refuerzo del conjunto brasileño, sacó a relucir toda su experiencia en el Seven para marcar su primer try en la competencia. El exintegrante de los Blitzboks, con los que fue doble medallista olímpico, construyó una jugada que combinó potencia, lectura y una notable utilización del pie.
La acción comenzó con espacio por delante y una defensa que parecía bien plantada. Sin embargo, Specman apeló a su instinto: utilizó el pie en dos oportunidades para desarticular la línea defensiva de Dogos XV. Primero, un toque sutil para superar la primera marca; luego, otro puntapié estratégico para ganar metros y dejar descolocados a los locales.
Cuando parecía que la defensa alcanzaría a cerrarle el camino, el sudafricano aceleró con decisión. Bajo la marca de Julián Hernández y con lo justo, logró apoyar la pelota en el ingoal, desatando el festejo de sus compañeros y silenciando momentáneamente al público cordobés.
La jugada generó algunas dudas por la cercanía de la marca y el control final del balón, pero en esta edición del Súper Rugby Américas no se utilizará el TMO (Television Match Official). Ante esa situación, el árbitro Gonzalo de Achával decidió convalidar el try tras dialogar con su asistente Federico Longobardi, quien estaba bien posicionado para observar la definición.
Así, Specman no solo marcó el primer try de Cobras Brasil Rugby en el torneo 2026, sino que también dejó en claro que su llegada al certamen puede aportar un salto de calidad. Con la impronta del Seven, donde el uno contra uno y el uso del pie suelen ser armas determinantes, el sudafricano demostró que su talento puede ser decisivo también en el formato de XV.