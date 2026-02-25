Video: el magnífico try del sudafricano Rosko Specman en su debut en el Súper Rugby Américas

Así, Specman no solo marcó el primer try de Cobras Brasil Rugby en el torneo 2026, sino que también dejó en claro que su llegada al certamen puede aportar un salto de calidad. Con la impronta del Seven, donde el uno contra uno y el uso del pie suelen ser armas determinantes, el sudafricano demostró que su talento puede ser decisivo también en el formato de XV.