De San Javier a Ampimpa: los mejores puntos en Tucumán para ver la alineación de planetas

Claro que si se tiene la posibilidad de ir hasta el Observatorio de Ampimpa, en los Valles Calchaquíes, uno de los mejores lugares del país para seguir estos fenómenos, no dudar en viajar. Horco Molle, en Yerba Buena y los miradores que hay en la subida al Cerro Javier son excelentes porque están más elevados y alejados de las luces del centro. En San Miguel propiamente dicho, el Parque 9 de Julio o una terraza alta son buenas opciones, aunque en la ciudad la premisa es que el horizonte por donde se pone el sol no tenga obstáculos físicos.