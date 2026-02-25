“El problema sos vos, tenés que mejorar”: la contundente frase de Flavio Briatore a Franco Colapinto

La cuenta regresiva ya empezó. La Fórmula 1 vuelve a escena y, con ella, también se corre el telón del detrás de escena de la temporada 2025. A días del estreno de una nueva entrega de "Drive to Survive", empiezan a conocerse fragmentos que exponen la presión extrema que viven los pilotos del paddock. En ese contexto, aparecen imágenes que muestran con crudeza el camino que tuvo que atravesar Franco Colapinto para asegurarse su continuidad en Alpine de cara a 2026.