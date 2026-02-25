Secciones
“El problema sos vos, tenés que mejorar”: la contundente frase de Flavio Briatore a Franco Colapinto

En los últimos días se conoció un video con la dura charla el Director Ejecutivo de Alpine y el piloto Argentino.

CONFÍA EN ÉL. Briatore eligió a Colapinto como segundo piloto de Alpine de cara a la nueva temporada de la Fórmula 1. CONFÍA EN ÉL. Briatore eligió a Colapinto como segundo piloto de Alpine de cara a la nueva temporada de la Fórmula 1.
Hace 1 Hs

La cuenta regresiva ya empezó. La Fórmula 1 vuelve a escena y, con ella, también se corre el telón del detrás de escena de la temporada 2025. A días del estreno de una nueva entrega de "Drive to Survive", empiezan a conocerse fragmentos que exponen la presión extrema que viven los pilotos del paddock. En ese contexto, aparecen imágenes que muestran con crudeza el camino que tuvo que atravesar Franco Colapinto para asegurarse su continuidad en Alpine de cara a 2026.

De acuerdo a un adelanto publicado por Olé, que pudo ver los episodios antes de su lanzamiento, las cámaras registraron un momento de alta tensión entre el argentino y Flavio Briatore, actual asesor ejecutivo del equipo. “El problema sos vos, tenés que mejorar”, le dice el italiano en una charla directa y sin rodeos.

La escena corresponde a los primeros días de Colapinto en la escudería, en la previa de su debut con Alpine en el Gran Premio de Emilia-Romaña, en Imola. Antes de salir a pista en la Q1, Briatore lo llamó aparte y le pidió que evitara errores. Sin embargo, en su primer intento el argentino perdió el control del A525 y terminó contra el muro, lo que desató un fuerte reproche del dirigente.

Para Colapinto fue un recorrido irregular

El intercambio, según reconstruye el medio, dejó en evidencia el clima interno y la exigencia al máximo nivel. Para Colapinto, la temporada pasada fue un recorrido irregular: llegó a mitad de año para reemplazar a Jack Doohan, pero nunca terminó de contar con un auto competitivo y los resultados no acompañaron.

Pese a eso, Alpine decidió sostenerlo y confirmarlo para 2026 junto a Pierre Gasly, en una apuesta que apunta a darle continuidad y proyección. Y todo indica que el nuevo año podría ofrecer un escenario distinto: tras las pruebas oficiales, análisis del ambiente de la F1 señalan que los autos del equipo dieron un salto importante y podrían pelear más arriba dentro de la zona media.

Temas Fórmula 1Pierre GaslyFranco ColapintoJack DoohanFlavio BriatoreAlpine
