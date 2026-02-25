“Estamos construyendo algo importante”: Ferreyra y el futuro que empieza a imaginarse en San Martín

La jugada que definió el encuentro fue una muestra concreta del trabajo semanal. El gol nació de una acción preparada especialmente para liberarlo dentro del área rival. “La habíamos trabajado en los días previos. En otros partidos me hacían doble marca y se me complicaba cabecear. Para Almagro habíamos preparado que Laureano (Rodríguez) chocara a uno de los marcadores y me liberara el camino. Después sólo tenía que medirla y colocarla donde el arquero no llegara. Gracias a Dios salió 10 puntos”, contó con orgullo Ferreyra, que más allá del festejo asume una responsabilidad que entiende propia de sus características físicas y de su rol dentro del equipo. “Si bien el trabajo del defensor es defender, por mi altura y mi físico me siento en la obligación de ganar en las dos áreas, y qué mejor que convertir para cerrar un 1-0 de visitante y traer los tres puntos”, añadió.