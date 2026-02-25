F-16: el Gobierno pagará U$S33 millones a una empresa de EEUU para el entrenamiento de los pilotos

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos oficializó la adjudicación de un contrato por poco más de U$S33 millones a la firma "Top Aces Corp." para la capacitación de los pilotos argentinos que operarán los cazas F-16 adquiridos a Dinamarca.
Según la información oficial, el contrato tiene como objetivo formar a los "pilotos instructores", al permitir que la Fuerza Aérea Argentina alcance una capacidad operativa independiente.
Los detalles del acuerdo
- Monto y plazos: se abonarán U$S22 millones durante este año, con una fecha de finalización de servicios prevista para el 30 de junio de 2029.
- Sede: si bien la empresa tiene base en Arizona, los instructores se trasladarán al Área de Material Río Cuarto, en Córdoba, para iniciar la formación en territorio nacional.
Esta contratación complementa la adquisición de los 24 aviones supersónicos firmada en abril de 2024 por el entonces ministro de Defensa, Luis Petri.
Aunque inicialmente el vocero presidencial, Manuel Adorni, había mencionado que la capacitación se centraría en un simulador con un plazo de un año, el nuevo contrato con Top Aces reveló un programa de asistencia técnica y formación mucho más extenso y costoso.