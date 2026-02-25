"Golpean directo a sus familias": el comunicado de Boca en defensa de "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

La medida de fuerza se desarrollará entre el 5 y el 8 de marzo, período en el que estaban programados los partidos correspondientes a esa jornada del campeonato y que coincide con las indagatorias judiciales. Según el club, la decisión responde a un escenario que genera preocupación institucional y afirmaron que "las actuaciones impulsadas contra autoridades de la AFA trascienden un debate técnico y afectan la normalidad del sistema".