Mario Grinman: “Algunos quedaremos en el camino, pero es el precio por una Argentina normal”

El sector comercial aceptó el costo social a cambio de reformas estructurales, aunque reconoció que muchos pequeños comercios cierran sin dejar registro oficial.

Tras un encuentro clave entre el Grupo de los 6 (G6) y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, ratificó su apoyo al programa de Javier Milei. Pese a admitir la dureza del ajuste, el dirigente empresarial sostuvo que el sacrificio actual es necesario para lograr estabilidad a largo plazo.

Durante la reunión, que se extendió por casi una hora y media, Adorni les aseguró a los empresarios que el Gobierno no aplicará soluciones aisladas o beneficios discrecionales. "El modelo no repetirá la lógica de parches que solucionan un problema en un sector y generan otro en el vecino", explicó Grinman. 

Según el titular de la CAC, el objetivo oficial es establecer una estructura de bonanza generalizada en lugar de medidas paliativas.

Consumo y actividad

Respecto a la caída del consumo, Grinman fue tajante al comparar la situación actual con la de 2023. Calificó al año anterior como una "isla de la fantasía" impulsada por el "Plan Platita" y anabólicos económicos que distorsionaron la realidad. "Hoy no hay un parate total, sino un amesetamiento. El dinero ya no 'quema' en el bolsillo y los precios están estables", analizó.

Aunque reconoció que muchos pequeños comercios cierran sin dejar registro oficial, destacó que, a diferencia de la industria o la construcción -golpeada por el freno a la obra pública-, el sector comercio mantiene sus niveles de empleo estables.

Desafíos estructurales y optimismo para 2026

Grinman también señaló las asignaturas pendientes. Habló de una carga tributaria que el Estado aún no puede bajar debido al peso del gasto social y la alta incidencia del contrabando (especialmente en telefonía móvil). 

No obstante, proyectó un futuro favorable. "Somos optimistas; creemos que en 2026 la economía argentina podría crecer por encima del 5%", afirmó.

