Mario Grinman: “Algunos quedaremos en el camino, pero es el precio por una Argentina normal”

Consumo y actividad

Respecto a la caída del consumo, Grinman fue tajante al comparar la situación actual con la de 2023. Calificó al año anterior como una "isla de la fantasía" impulsada por el "Plan Platita" y anabólicos económicos que distorsionaron la realidad. "Hoy no hay un parate total, sino un amesetamiento. El dinero ya no 'quema' en el bolsillo y los precios están estables", analizó.