"Me arrepiento": Messi habló sin filtros y sorprendió con una confesión íntima sobre su pasado

El rosarino recordó su infancia y el impacto que tuvo mudarse a Barcelona siendo muy chico, etapa en la que priorizó completamente su carrera deportiva. En ese contexto admitió que "me arrepiento de muchísimas cosas y siempre se lo digo a mis hijos: tener una buena educación y estar preparado es importante". Además, confesó que "no haber aprendido inglés de chico es algo que lamento mucho porque tuve tiempo para hacerlo y no lo hice", y explicó que en ciertos encuentros internacionales sintió frustración al no poder comunicarse con naturalidad.