"Me arrepiento": Messi habló sin filtros y sorprendió con una confesión íntima sobre su pasado

El capitán argentino fue entrevistado por el "Patón" Guzmán y compartió detalles de su educación, lo que dejó el Mundial de Qatar 2022 y su presente personal.

NO SE GUARDÓ NADA. El capitán de la Selección Argentina habló con el arquero, que actualmente juega en la Liga Mexicana. NO SE GUARDÓ NADA. El capitán de la Selección Argentina habló con el arquero, que actualmente juega en la Liga Mexicana.
Hace 1 Hs

A los 38 años y con el tramo final de su carrera cada vez más cercano, Lionel Messi protagonizó una charla íntima junto a Nahuel Guzmán en el podcast "Miro de atrás", donde repasó aspectos personales y deportivos poco habituales en su discurso público. El capitán argentino sorprendió al reconocer que aún carga con arrepentimientos vinculados a su formación fuera del fútbol y reflexionó sobre decisiones tomadas durante su juventud.

El rosarino recordó su infancia y el impacto que tuvo mudarse a Barcelona siendo muy chico, etapa en la que priorizó completamente su carrera deportiva. En ese contexto admitió que "me arrepiento de muchísimas cosas y siempre se lo digo a mis hijos: tener una buena educación y estar preparado es importante". Además, confesó que "no haber aprendido inglés de chico es algo que lamento mucho porque tuve tiempo para hacerlo y no lo hice", y explicó que en ciertos encuentros internacionales sintió frustración al no poder comunicarse con naturalidad.

Al repasar el Mundial de Qatar 2022, Messi señaló que el partido ante México marcó un punto de inflexión emocional para el plantel. Reconoció que "si no ganábamos prácticamente quedábamos eliminados y fuimos a jugar con miedo", ya que el grupo era consciente del riesgo tras la derrota inicial. También recordó que "hablamos mucho entre nosotros porque sabíamos todo lo que nos jugábamos", y aseguró que el gol que abrió el marcador permitió liberar tensiones y cambiar completamente la energía del equipo.

El capitán argentino también aclaró la polémica que surgió tras aquel encuentro por un video viral del vestuario que provocó la reacción del boxeador Saúl "Canelo" Álvarez. Messi explicó que "fue una situación normal de cualquier vestuario después de un partido" y sostuvo que "te sacás la camiseta transpirada y la dejás ahí como pasa siempre". Según afirmó, el episodio creció desmedidamente y terminó generando un enojo innecesario con parte del público mexicano.

Una mirada más madura sobre la vida y el disfrute cotidiano

Durante la entrevista, Messi recordó la influencia de Diego Maradona, destacó el crecimiento competitivo entre la MLS y la Liga MX y dejó una reflexión más profunda sobre su presente personal. Contó que hoy intenta vivir con otra perspectiva y aseguró que "hay que disfrutar más porque no sabemos qué puede pasar mañana", remarcando que actualmente valora mucho más a su familia, sus hijos y las pequeñas cosas del día a día.

