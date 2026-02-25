A pocos días de anunciar su salida de River, Gallardo ya aparece en la órbita de un gigante de Brasil

La decisión de Marcelo Gallardo de dejar River abrió rápidamente interrogantes sobre su próximo destino y, apenas horas después del anuncio, surgió el interés de Vasco da Gama. El entrenador dirigirá este jueves ante Banfield su último partido al frente del "Millonario" en el estadio Monumental, mientras comienzan a aparecer propuestas para continuar su carrera.
El club brasileño inició la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Fernando Diniz, y el nombre del "Muñeco" apareció entre las principales alternativas, según medios locales. Su trayectoria en el fútbol sudamericano y el éxito conseguido durante su primera etapa en River lo posicionan como un perfil atractivo para encabezar un nuevo proyecto deportivo.
Gallardo acumuló 14 títulos durante su ciclo más exitoso en Núñez y previamente había iniciado su carrera internacional con una consagración en Nacional de Uruguay. Sin embargo, su segunda etapa en River estuvo marcada por resultados irregulares y una extensa racha negativa que incluyó 13 derrotas en los últimos 20 partidos, escenario que terminó acelerando su salida tras la caída frente a Vélez.
La despedida oficial se producirá ante Banfield, encuentro que podría marcar un cierre emocional antes de definir su futuro. El entrenador evalúa si tomará un período de descanso luego de años de alta exigencia o si aceptará un nuevo desafío inmediato, posibilidad que se fortalece ante el interés proveniente desde Brasil.
Vasco redefine su proyecto y analiza alternativas
Además del argentino, la dirigencia del club carioca estudia otras opciones como Artur Jorge, actualmente en Al-Rayyan, y Renato Gaúcho, histórico referente de Gremio. La salida de Diniz se produjo tras una serie de malos resultados que incluyeron solo tres triunfos en once partidos durante 2026, lo que llevó a replantear el rumbo deportivo. Con la Copa Sudamericana en el horizonte, Vasco busca un entrenador capaz de reconstruir el rendimiento colectivo y Gallardo aparece como una de las cartas más fuertes para liderar esa nueva etapa.