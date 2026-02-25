A pocos días de anunciar su salida de River, Gallardo ya aparece en la órbita de un gigante de Brasil

Vasco redefine su proyecto y analiza alternativas

Además del argentino, la dirigencia del club carioca estudia otras opciones como Artur Jorge, actualmente en Al-Rayyan, y Renato Gaúcho, histórico referente de Gremio. La salida de Diniz se produjo tras una serie de malos resultados que incluyeron solo tres triunfos en once partidos durante 2026, lo que llevó a replantear el rumbo deportivo. Con la Copa Sudamericana en el horizonte, Vasco busca un entrenador capaz de reconstruir el rendimiento colectivo y Gallardo aparece como una de las cartas más fuertes para liderar esa nueva etapa.