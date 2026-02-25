Secciones
DeportesFútbol

A pocos días de anunciar su salida de River, Gallardo ya aparece en la órbita de un gigante de Brasil

El entrenador argentino dirigirá su último partido contra Banfield mientras comienza a definir su futuro profesional.

PASADO. Gallardo comenzó su carrera como DT en el exterior: fue campeón con Nacional de Montevideo. PASADO. Gallardo comenzó su carrera como DT en el exterior: fue campeón con Nacional de Montevideo.
Hace 1 Hs

La decisión de Marcelo Gallardo de dejar River abrió rápidamente interrogantes sobre su próximo destino y, apenas horas después del anuncio, surgió el interés de Vasco da Gama. El entrenador dirigirá este jueves ante Banfield su último partido al frente del "Millonario" en el estadio Monumental, mientras comienzan a aparecer propuestas para continuar su carrera.

El club brasileño inició la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Fernando Diniz, y el nombre del "Muñeco" apareció entre las principales alternativas, según medios locales. Su trayectoria en el fútbol sudamericano y el éxito conseguido durante su primera etapa en River lo posicionan como un perfil atractivo para encabezar un nuevo proyecto deportivo.

Gallardo acumuló 14 títulos durante su ciclo más exitoso en Núñez y previamente había iniciado su carrera internacional con una consagración en Nacional de Uruguay. Sin embargo, su segunda etapa en River estuvo marcada por resultados irregulares y una extensa racha negativa que incluyó 13 derrotas en los últimos 20 partidos, escenario que terminó acelerando su salida tras la caída frente a Vélez.

La despedida oficial se producirá ante Banfield, encuentro que podría marcar un cierre emocional antes de definir su futuro. El entrenador evalúa si tomará un período de descanso luego de años de alta exigencia o si aceptará un nuevo desafío inmediato, posibilidad que se fortalece ante el interés proveniente desde Brasil.

Vasco redefine su proyecto y analiza alternativas

Además del argentino, la dirigencia del club carioca estudia otras opciones como Artur Jorge, actualmente en Al-Rayyan, y Renato Gaúcho, histórico referente de Gremio. La salida de Diniz se produjo tras una serie de malos resultados que incluyeron solo tres triunfos en once partidos durante 2026, lo que llevó a replantear el rumbo deportivo. Con la Copa Sudamericana en el horizonte, Vasco busca un entrenador capaz de reconstruir el rendimiento colectivo y Gallardo aparece como una de las cartas más fuertes para liderar esa nueva etapa.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Rosario CentralMarcelo GallardoEduardo CoudetTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”
1

Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis
2

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades
3

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades

Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%
4

Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína
5

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán
6

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Más Noticias
¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

El presidente de Rosario Central se mostró molesto ante la posible llegada de Eduardo Coudet a River

El presidente de Rosario Central se mostró molesto ante la posible llegada de Eduardo Coudet a River

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%

Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%

Paritarias: la Provincia inició la segunda ronda de diálogo

Paritarias: la Provincia inició la segunda ronda de diálogo

Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”

Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Comentarios