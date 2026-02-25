El presidente de Rosario Central se mostró molesto ante la posible llegada de Eduardo Coudet a River

En diálogo con una emisora porteña, Belloso se refirió sin rodeos a la situación y dejó en claro su sentimiento personal. El dirigente recordó los intentos que realizó para llevar al entrenador a Rosario Central y expresó que "lo fui a buscar muchas veces, soy amigo y siempre lo quise en el club, pero nunca se pudo. Si acepta ir a River, a mí me genera incomodidad".