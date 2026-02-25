Secciones
El presidente de Rosario Central se mostró molesto ante la posible llegada de Eduardo Coudet a River

El mandatario del "Canalla" se refirió a la posibilidad de que el entrenador llegue al "Millonario" y dejó una declaración que generó repercusión.

FURIOSO. Belloso no ocultó su malestar ante la posible llegada de "Chacho" Coudet al conjunto de Núñez.
La chance de que Eduardo Coudet se convierta en el nuevo entrenador de River tras la salida de Marcelo Gallardo no solo genera expectativas en Núñez, sino también repercusiones en Rosario. Allí, el presidente de Central, Gonzalo Belloso, manifestó públicamente su incomodidad frente a la posibilidad de que el DT asuma en el "Millonario".

El club atraviesa un proceso de transición luego de que el "Muñeco" confirmara que el encuentro ante Banfield marcará el cierre de su ciclo. Mientras la dirigencia de River analiza alternativas para ocupar el cargo, el nombre del "Chacho" tomó fuerza y su posible desembarco provocó reacciones inmediatas fuera de Buenos Aires.

En diálogo con una emisora porteña, Belloso se refirió sin rodeos a la situación y dejó en claro su sentimiento personal. El dirigente recordó los intentos que realizó para llevar al entrenador a Rosario Central y expresó que "lo fui a buscar muchas veces, soy amigo y siempre lo quise en el club, pero nunca se pudo. Si acepta ir a River, a mí me genera incomodidad".

Sus declaraciones reflejaron el vínculo cercano que mantiene con el técnico y también la frustración por no haber logrado concretar su regreso a la institución rosarina, donde Coudet mantiene una fuerte identificación como exjugador. A pesar de los distintos acercamientos realizados en el pasado, las negociaciones nunca prosperaron.

Repercusiones en Rosario y un futuro por definir

La posibilidad de que el entrenador llegue a River generó debate inmediato entre los hinchas del "Canalla", especialmente en redes sociales, donde surgieron cuestionamientos ante un eventual arribo a Núñez. Aunque todavía no hay anuncios oficiales, existe un acuerdo verbal entre el DT y la dirigencia riverplatense, y el próximo paso será la reunión con los directivos del Alavés para resolver su situación contractual.

