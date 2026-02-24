Hay acuerdo entre River y Eduardo Coudet: qué falta para que se transforme en el sucesor de Marcelo Gallardo

Ese es hoy el único escollo que aparece en el horizonte. Coudet tiene contrato hasta junio en España, pero en el contrato no existe una cláusula de rescisión; algo que traba por estas horas su llegada a River. Sin embargo, durante las primeras charlas entre el entorno del DT y los principales dirigentes “millonarios” quedó en claro que su desvinculación no sería un obstáculo serio que pueda llegar a frenar su llegada a Núñez. Incluso, no se descarta que “Chacho” ni siquiera dirija el próximo partido de Alavés (este viernes desde las 17, contra Levante en condición de visitante.