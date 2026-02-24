Secciones
Hay acuerdo entre River y Eduardo Coudet: qué falta para que se transforme en el sucesor de Marcelo Gallardo

"Chacho" está dirigiendo a Alavés de España, sin embargo en Núñez confían en que la operación llegará a buen puerto.

Hace 1 Hs

A pocas horas de que Marcelo Gallardo confirmara su salida de River tras una serie de resultados que fueron desgastando su ciclo, la dirigencia ya avanzó fuerte en la búsqueda de su sucesor. El nombre que aparece al tope de la lista es el de Eduardo Coudet y, si logra destrabar su situación con Alavés de España, equipo al que actualmente está dirigiendo podría ser anunciado en Núñez después de este fin de semana.

En River el clima es de creciente optimismo. Con el correr de la jornada de este martes, se afianzó la idea de que “Chacho” no dejará pasar una oportunidad que viene esperando desde hace tiempo.

Su representante, Christian Bragarnik, encabezó las conversaciones con el entorno del presidente Stefano Di Carlo y en pocos contactos alcanzaron un entendimiento de palabra sobre los términos del contrato del entrenador.

River evitó un contacto directo para no generar conflictos con el club español, pero a través de intermediarios ya quedaron acordados tanto el aspecto económico como la duración del vínculo (no trascendió hasta cuándo sería). Y ahora, la pelota está del lado del ex futbolista de Platense, Rosario Central y River, entre otras instituciones, que debe resolver su salida de Alavés.

Ese es hoy el único escollo que aparece en el horizonte. Coudet tiene contrato hasta junio en España, pero en el contrato no existe una cláusula de rescisión; algo que traba por estas horas su llegada a River. Sin embargo, durante las primeras charlas entre el entorno del DT y los principales dirigentes “millonarios” quedó en claro que su desvinculación no sería un obstáculo serio que pueda llegar a frenar su llegada a Núñez. Incluso, no se descarta que “Chacho” ni siquiera dirija el próximo partido de Alavés (este viernes desde las 17, contra Levante en condición de visitante.

De esta manera, mientras “Muñeco” se despedirá este jueves en el Monumental frente a Banfield (dirigirá el último partido de su segundo ciclo en River), Coudet empieza a ver de cerca la oportunidad de cumplir un viejo anhelo: dirigir al club con el que siempre dijo tener un lazo especial y en el que ya tuvo un paso exitoso como jugador.

El enigma del sucesor: los nombres que baraja River tras el adiós de Gallardo

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa
Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Jaldo defendió la reforma laboral y llevó alivio a los estatales: "No los toca"

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de "El Mono" Ale

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Jaldo defendió la reforma laboral y llevó alivio a los estatales: "No los toca"

Belgrano vs. Atlético Tucumán: hora, TV en vivo y probables formaciones

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa

¿Estás de acuerdo con el paro de la AFA y la suspensión del fútbol argentino?

Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Hermano

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de "El Mono" Ale

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

