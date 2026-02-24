“Basta de perseguirnos”: futbolistas de San Lorenzo e Instituto utilizaron camisetas en apoyo a la AFA tras el anuncio del paro
Los planteles exhibieron una consigna institucional en la previa del partido en el Nuevo Gasómetro, en medio de la decisión de los clubes de suspender la actividad en todas las categorías durante la primera semana de marzo.
La previa del partido entre San Lorenzo e Instituto, correspondiente a la séptima fecha de la Liga Profesional, estuvo marcada por un fuerte mensaje institucional en medio del conflicto que atraviesa el fútbol argentino. Antes del inicio del encuentro en el Nuevo Gasómetro, los jugadores de ambos equipos posaron juntos con remeras blancas que llevaban la consigna: “Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes”.
La acción se dio horas después de que la AFA anunciara un paro de actividades en todas las categorías entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida fue respaldada por 26 de los 30 clubes de Primera División y coincide con la citación a indagatoria del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa judicial por presunta retención de aportes previsionales y evasión impositiva.
El gesto de los futbolistas buscó expresar el apoyo a la conducción de la AFA en medio de las investigaciones judiciales y las críticas que enfrenta la dirigencia. La consigna también fue replicada en redes sociales por San Lorenzo e Instituto, que publicaron un mensaje idéntico en el que afirmaron: “Estamos todos juntos en ésta. AFA somos todos los clubes”. La Liga Profesional también se sumó al respaldo, señalando que los jugadores posaron con remeras en apoyo a los dirigentes.
Sin embargo, el mensaje de los planteles contrastó con la reacción de los hinchas de San Lorenzo, que desde las tribunas entonaron cánticos contra Tapia, entre ellos el grito de “Chiqui Tapia botón”, reflejando el clima de tensión que atraviesa al fútbol argentino.
El conflicto entre la AFA y distintos sectores lleva meses y se vincula, entre otros puntos, con el debate sobre el modelo de gestión del fútbol y la posible implementación de sociedades anónimas deportivas, impulsada por el decreto 70/2023. En este contexto, la dirigencia busca mostrar unidad frente a lo que considera una avanzada externa sobre la autonomía de la institución.
Como parte de esta postura, San Lorenzo también emitió un comunicado en el que confirmó su respaldo al paro y defendió el modelo de los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro. El club sostuvo que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse dentro de los ámbitos institucionales y reafirmó su compromiso con la autonomía y la institucionalidad del sistema.
La utilización de las camisetas en la previa del partido reflejó la dimensión que tomó el conflicto, con los jugadores involucrados en una manifestación pública de apoyo a la AFA, mientras el paro anunciado anticipa nuevos capítulos en una disputa que continúa abierta.