“Basta de perseguirnos”: futbolistas de San Lorenzo e Instituto utilizaron camisetas en apoyo a la AFA tras el anuncio del paro

El gesto de los futbolistas buscó expresar el apoyo a la conducción de la AFA en medio de las investigaciones judiciales y las críticas que enfrenta la dirigencia. La consigna también fue replicada en redes sociales por San Lorenzo e Instituto, que publicaron un mensaje idéntico en el que afirmaron: “Estamos todos juntos en ésta. AFA somos todos los clubes”. La Liga Profesional también se sumó al respaldo, señalando que los jugadores posaron con remeras en apoyo a los dirigentes.