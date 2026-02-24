Felipe Contepomi dirigirá a los Barbarians frente a los bicampeones del mundo en Sudáfrica

Los Barbarians RFC representan una de las instituciones más singulares y románticas del deporte, funcionando desde 1890 como un club que no posee estadio, liga ni una plantilla de jugadores fija. Su esencia reside en la invitación: solo aquellos jugadores y entrenadores que demuestran excelencia técnica y una conducta íntegra son convocados para vestir la famosa camiseta a rayas blancas y negras. Una de sus tradiciones más distintivas es que los jugadores utilizan las medias de sus propios clubes de origen, simbolizando la unión de diferentes culturas bajo un mismo espíritu de juego abierto y camaradería.