Felipe Contepomi dirigirá a los Barbarians frente a los bicampeones del mundo en Sudáfrica

Tras su visita a Tucumán para ver a Tarucas, el actual conductor de Los Pumas, Felipe Contepomi, fue distinguido con una invitación para liderar a los Barbarians en un compromiso de altísimo nivel. El ex capitán nacional encabezará un staff técnico de élite junto a Scott Robertson, actual entrenador de los All Blacks, Patrice Collazo del Racing 92 y Kendrick Lynn, quien se desempeña como asistente en Los Pumas. "Este nombramiento representa un un reconocimiento directo al crecimiento y rendimiento que ha mostrado el rugby argentino en las últimas temporadas", destacó Contepomi.
El encuentro se jugará el 20 de junio y servirá además como una prueba fundamental para los Springboks, dirigidos por Rassie Erasmus, quienes utilizarán el duelo contra el combinado internacional para ajustar sus estructuras antes de debutar dos semanas después en el Nations Championship frente a Inglaterra. Erasmus destacó la importancia de medirse ante un equipo que tradicionalmente reúne a los mejores exponentes del mundo, lo que garantiza un espectáculo de primer orden en un escenario emblemático para el rugby sudafricano.
Tradición y mística: ¿Qué son los Barbarians?
Los Barbarians RFC representan una de las instituciones más singulares y románticas del deporte, funcionando desde 1890 como un club que no posee estadio, liga ni una plantilla de jugadores fija. Su esencia reside en la invitación: solo aquellos jugadores y entrenadores que demuestran excelencia técnica y una conducta íntegra son convocados para vestir la famosa camiseta a rayas blancas y negras. Una de sus tradiciones más distintivas es que los jugadores utilizan las medias de sus propios clubes de origen, simbolizando la unión de diferentes culturas bajo un mismo espíritu de juego abierto y camaradería.
La relación de Contepomi con este equipo no es nueva, ya que durante su etapa como jugador fue invitado en cinco oportunidades entre 2003 y 2012. En esos encuentros, el apertura argentino se enfrentó a los seleccionados de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, cosechando victorias significativas en estadios como Twickenham y el Millennium Stadium. Esta experiencia previa como protagonista en la cancha le otorga un conocimiento especial sobre la mística necesaria para amalgamar un equipo de estrellas en apenas una semana de preparación.
Tras el choque en Port Elizabeth, la gira de los Barbarians se trasladará a Londres para enfrentar a Gales en Twickenham en una doble jornada que incluirá también la participación de su equipo femenino. No obstante, la participación de la dupla argentina integrada por Felipe Contepomi y Kendrick Lynn estará limitada exclusivamente al primer partido frente a Sudáfrica, y luego se abocarán al debut de Los Pumas en el nuevo torneo de la World Rugby, previsto para julio, en Córdoba frente a Escocia.